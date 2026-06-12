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Bhojpur News: जमीन विवाद में हुए बवाल में 8 और गिरफ्तार, अबतक 16 लोग धराए, जानें पूरा मामला

Bhojpur Crime News: मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित रामपुर सनदिया गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए बवाल मामले में पुलिस ने आठ और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 12, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:18 PM IST
Bhojpur News: जमीन विवाद में हुए बवाल में 8 और गिरफ्तार, अबतक 16 लोग धराए, जानें पूरा मामला
Image Credit: भोजपुर पुलिस

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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