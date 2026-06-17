/Bhojpur Encounter: थानेदार पर पिस्तौल तानने वाले का हुआ एनकाउंटर, मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली

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Bhojpur Police Encounter: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में थानेदार पर पिस्तौल तानने वाले युवक का एनकाउंटर हो गया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी युवक के दोनों पैरों में गोली लगी है. जानकारी के मुताबिक, बिलौटी गांव में पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी युवक ने दारोगा पर पिस्टल तान दी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसे काबू करने का प्रयास किया, लेकिन मामला बिगड़ गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक के दोनों पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
जगदीशपुर SDPO राजेश कुमार शर्मा सदर अस्पताल पहुंचे और घायल युवक की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक के पास हथियार कैसे पहुंचा और उसने पुलिस टीम पर हमला करने जैसी स्थिति क्यों पैदा की? पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है.
घायल युवक की पहचान भरत तिवारी के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों ने उक्त युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है. पिस्तौल के साथ युवक का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वह (आरोपी) पुलिसकर्मियों पर पिस्टल ताने और उन्हें धमकी देता हुआ नजर आया था. हालांकि, बाद में थानाध्यक्ष और युवक की मां ने किसी तरह से उसे शांत कराने में सफलता हासिल की थी.