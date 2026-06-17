/Bhojpur Encounter: थानेदार पर पिस्तौल तानने वाले का हुआ एनकाउंटर, मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली

Bhojpur Police Encounter: भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में थानेदार पर पिस्तौल तानने वाले युवक का एनकाउंटर हो गया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी युवक के दोनों पैरों में गोली लगी है. जानकारी के मुताबिक, बिलौटी गांव में पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी. इसी दौरान आरोपी युवक ने दारोगा पर पिस्टल तान दी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने उसे काबू करने का प्रयास किया, लेकिन मामला बिगड़ गया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक के दोनों पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.