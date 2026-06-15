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बिहार के भोजपुर जिले के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जिले को एक बहुत बड़ी सौगात दी है. भोजपुर जिले के कारीसाथ स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में बनने वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया. करीब 31 करोड़ 20 लाख 92 हजार रुपये की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थीं. इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और एसपी मिस्टर राज खुद कर रहे थे. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरा, जहां जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और सभा स्थल की तरफ भारी वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत एक्वा पार्क का निर्माण होने से भोजपुर जिले में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया. उन्होंने जनता को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और बिहार के विकास पर चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी. कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई अन्य मंत्री, पार्टी के नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. एक्वा पार्क की सौगात मिलने से इस इलाके के लोग बेहद खुश नजर आए और लगातार सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे.
भोजपुर जिले के इस बाणासुर मत्स्य प्रक्षेत्र का अपना एक पौराणिक महत्व है. समृद्ध इतिहास से जुड़ा यह ऐतिहासिक स्थल अब आधुनिक तकनीक और विकास का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. योजना के मुताबिक, इस प्रक्षेत्र परिसर में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक कॉर्प हैचरी, एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र और अन्य आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएंगी. यह पहल एक तरफ जहां ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का काम करेगी, वहीं दूसरी तरफ इसे आधुनिक विकास से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी दिलाएगी.
यह इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थानीय युवाओं, किसानों और मछुआरों के लिए वरदान साबित होगा. इसके परिसर में हाईटेक प्रयोगशालाएं, मत्स्य रोग जांच एवं निदान केंद्र, प्रोसेसिंग यूनिट तथा प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इस आधुनिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को सीधे नौकरी और रोजगार मिलेगा. इसके अलावा, मछली व्यापार, परिवहन और सप्लाई चेन के माध्यम से हजारों अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.