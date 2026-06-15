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भोजपुर को मिली 31 करोड़ की सौगात, सीएम सम्राट ने किया इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर जिले के कारीसाथ स्थित पौराणिक बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में करीब 31 करोड़ 20 लाख 92 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास किया. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी. मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 15, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:40 PM IST
भोजपुर को मिली 31 करोड़ की सौगात, सीएम सम्राट ने किया इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास
Image Credit: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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