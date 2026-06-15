बिहार के भोजपुर जिले के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जिले को एक बहुत बड़ी सौगात दी है. भोजपुर जिले के कारीसाथ स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में बनने वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया. करीब 31 करोड़ 20 लाख 92 हजार रुपये की लागत से बनने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थीं. इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया और एसपी मिस्टर राज खुद कर रहे थे. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल के पास बने हेलीपैड पर उतरा, जहां जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और सभा स्थल की तरफ भारी वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी.