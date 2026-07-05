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भोजपुर में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली से देवघर जा रही स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई, 3 की मौत, एक जख्मी

Bhojpur Road Accident: भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के दोघरा गांव के समीप रविवार को तेज रफ्तार ब्लैक स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी ट्रक-ट्रॉली से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:32 PM IST
भोजपुर में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली से देवघर जा रही स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई, 3 की मौत, एक जख्मी
Image Credit: (Z News) भोजपुर में बड़ा सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 3 की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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