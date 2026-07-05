/भोजपुर में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली से देवघर जा रही स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई, 3 की मौत, एक जख्मी

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बिहार के भोजपुर जिले 5 जुलाई, 2026 दिन रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. हादसा बिहिया थाना क्षेत्र में हुआ. यहां दिल्ली-नोएडा से देवघर जा रही ब्लैक स्कॉर्पियो ट्रक-ट्रॉली से टकरा गई.
दरअसल, भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के दोघरा गांव के समीप रविवार को तेज रफ्तार ब्लैक स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी ट्रक-ट्रॉली से पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार चारों लोग दिल्ली-नोएडा से देवघर जा रहे थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही बिहिया थाना पुलिस और ट्रैफिक डीएसपी मनोज कुमार सुधांशु घटनास्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य कराया.
फिलहाल, सभी मृतकों का पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाने के लिए भेजा है. पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: मनीष सिंह