/भोजपुर में शातिर अपराधी राजेश यादव की गोली मारकर हत्या, योगेंद्र यादव समेत अन्य पर FIR दर्ज

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Bhojpur News: बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के टिपुरा गांव के समीप रविवार को एक सनसनीखेज वारदात में बदमाशों ने 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूपबांध गांव निवासी दशरथ यादव के पुत्र राजेश यादव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, शव पर सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गोली लगने के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि अपराधियों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की.
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राजेश यादव का आपराधिक इतिहास रहा है. उस पर फायरिंग, हत्या के प्रयास और रंगदारी समेत करीब एक दर्जन मामले विभिन्न थानों में दर्ज थे. लगभग पांच महीने पहले वह एक फायरिंग मामले में गिरफ्तार होकर जेल गया था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.
जानकारी के अनुसार, राजेश यादव रविवार को बिहिया के कटेया गांव गया था. वहां से बाइक से अपने गांव रूपबांध लौटने के दौरान टिपुरा गांव के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. गंभीर रूप से घायल राजेश की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया.
मृतक के परिजनों ने योगेंद्र यादव समेत अन्य लोगों पर हत्या का नामजद आरोप लगाया है. सूचना मिलने पर FSL (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.
रिपोर्ट: मनीष सिंह