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भोजपुर में शातिर अपराधी राजेश यादव की गोली मारकर हत्या, योगेंद्र यादव समेत अन्य पर FIR दर्ज

Bhojpur News: भोजपुर के बिहिया थाना क्षेत्र के टिपुरा गांव के पास 35 वर्षीय राजेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 13, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:19 PM IST
भोजपुर में शातिर अपराधी राजेश यादव की गोली मारकर हत्या, योगेंद्र यादव समेत अन्य पर FIR दर्ज
Image Credit: भोजपुर में शातिर अपराधी राजेश यादव की गोली मारकर हत्याSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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