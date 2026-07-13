/भोजपुर में शातिर अपराधी राजेश यादव की गोली मारकर हत्या, योगेंद्र यादव समेत अन्य पर FIR दर्ज

Bhojpur News: बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के टिपुरा गांव के समीप रविवार को एक सनसनीखेज वारदात में बदमाशों ने 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूपबांध गांव निवासी दशरथ यादव के पुत्र राजेश यादव के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, शव पर सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में गोली लगने के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि अपराधियों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की.