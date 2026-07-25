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छात्र आंदोलन को लेकर भोजपुर में अलर्ट: DM और SP ने संभाला मोर्चा, आरा स्टेशन बना छावनी

Bhojpur News: भोजपुर में छात्र धरना-प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. DM तनय सुल्तानिया और SP मिस्टर राज ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास व आरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 25, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:04 AM IST
छात्र आंदोलन को लेकर भोजपुर में अलर्ट: DM और SP ने संभाला मोर्चा, आरा स्टेशन बना छावनी
Image Credit: छात्र आंदोलन को लेकर भोजपुर में अलर्ट: DM और SP ने संभाला मोर्चा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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