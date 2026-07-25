/छात्र आंदोलन को लेकर भोजपुर में अलर्ट: DM और SP ने संभाला मोर्चा, आरा स्टेशन बना छावनी

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Bhojpur News: भोजपुर जिले में प्रस्तावित छात्र धरना-प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इसी क्रम में शनिवार को जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया और पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज ने संयुक्त रूप से डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास तथा आरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रह रहे छात्रों से बातचीत की. उन्होंने छात्रों की सुविधाओं, रहन-सहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली. साथ ही छात्रों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें तथा किसी भी अफवाह, भ्रामक सूचना या बहकावे में आकर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल न हों.
इसके बाद दोनों अधिकारियों ने आरा रेलवे स्टेशन और रेलवे प्लेटफॉर्म का भी गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सुरक्षा कर्मियों और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए.
प्रस्तावित छात्र आंदोलन को देखते हुए पूरे जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर आरा रेलवे स्टेशन को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह