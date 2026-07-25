/छात्र आंदोलन को लेकर भोजपुर में अलर्ट: DM और SP ने संभाला मोर्चा, आरा स्टेशन बना छावनी

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में रह रहे छात्रों से बातचीत की. उन्होंने छात्रों की सुविधाओं, रहन-सहन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली. साथ ही छात्रों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें तथा किसी भी अफवाह, भ्रामक सूचना या बहकावे में आकर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल न हों.