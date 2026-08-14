/भोजपुर में जमीन विवाद में समझौता करा रहे वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, दो चचेरे भतीजे भी घायल

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Bhojpur Crime News: भोजपुर जिले के चौरी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में शुक्रवार सुबह दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद में समझौता कराने पहुंचे वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान भीखमपुर गांव निवासी गांधी जी के 45 वर्षीय पुत्र अशोक सिंह के रूप में हुई है. वह अगिआंव प्रखंड के डिलिया पंचायत के वार्ड नंबर-11 के सदस्य थे. बताया जा रहा है कि उन्हें काफी करीब से गोली मारी गई. परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल, आरा लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
घटना के दौरान अशोक सिंह के साथ मौजूद उनके दो चचेरे भतीजों को भी आरोपितों ने लाठी-डंडों से मारकर जख्मी कर दिया. घायलों की पहचान स्व. राम दयाल सिंह के 52 वर्षीय पुत्र कृष्ण सिंह और 36 वर्षीय पुत्र बलिराम सिंह के रूप में हुई है. दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है. कृष्ण सिंह ने बताया कि गांव के कुछ लोगों से दो डिसमिल जमीन को लेकर पिछले छह महीने से विवाद चल रहा है. 10 अगस्त को भी उक्त लोगों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों से मारकर जख्मी कर दिया था, जिसके बाद वह आरा में इलाज करा रहे थे.
कृष्ण सिंह के अनुसार, शुक्रवार सुबह वह अपने चचेरे चाचा अशोक सिंह और सगे भाई बलिराम सिंह के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. इसी दौरान गांव में पीपल के पेड़ के पास छह-सात लोगों ने उन्हें घेर लिया. आरोप है कि इसी दौरान अशोक सिंह को गोली मार दी गई, जबकि कृष्ण सिंह और बलिराम सिंह के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई. इसके बाद परिजन सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने अशोक सिंह को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया.
घटना की सूचना मिलते ही चौरी थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. चौरी थानाध्यक्ष के अनुसार, भीखमपुर गांव निवासी कृष्ण सिंह और भानु प्रताप सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच में इसी विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है. घटनास्थल से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है. एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संतोष सिंह और भानु प्रताप सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस ने मामले में तत्काल आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार किया है.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह