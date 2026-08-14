/भोजपुर में जमीन विवाद में समझौता करा रहे वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, दो चचेरे भतीजे भी घायल

घटना की सूचना मिलते ही चौरी थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. चौरी थानाध्यक्ष के अनुसार, भीखमपुर गांव निवासी कृष्ण सिंह और भानु प्रताप सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा था. प्रारंभिक जांच में इसी विवाद को हत्या का कारण माना जा रहा है. घटनास्थल से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है. एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संतोष सिंह और भानु प्रताप सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस ने मामले में तत्काल आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार किया है.