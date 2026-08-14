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भोजपुर में जमीन विवाद में समझौता करा रहे वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, दो चचेरे भतीजे भी घायल

Bhojpur Crime News: भोजपुर के चौरी थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच समझौता करा रहे वार्ड सदस्य अशोक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना में उनके दो चचेरे भतीजे भी लाठी-डंडों से घायल हुए हैं.

Published: Aug 14, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:05 PM IST
भोजपुर में जमीन विवाद में समझौता करा रहे वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या, दो चचेरे भतीजे भी घायल
Image Credit: भोजपुर में जमीन विवाद में समझौता करा रहे वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या (zee media)

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