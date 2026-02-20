बिहार में बोर्ड परीक्षा का खौफ! बीमार अनन्या ने फिजिक्स पेपर से एक रात पहले मौत को लगाया गले, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

Bihar News: भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में इंटर की छात्रा ने बीमारी और परीक्षा के तनाव से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना से परिवार में कोहराम मच गया. मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
Bihar News: बिहार के भोजपुर जिले से एक बेहद दुखद और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां इंटर की एक छात्रा ने बीमारी और परीक्षा के दबाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. घटना नवादा थाना क्षेत्र के क्लब रोड की है. मृतका की पहचान अनन्या गौरी के रूप में हुई है, जो इंटर की छात्रा थी और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी. इसी बीच उसकी बोर्ड परीक्षा भी चल रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से काफी तनाव में थी. बताया जा रहा है कि जिस दिन उसकी फिजिक्स की परीक्षा थी, उससे एक रात पहले उसने अपने कमरे में गले में फंदा डालकर जान दे दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
बीमारी और परीक्षा को लेकर थी परेशान
परिजनों के अनुसार अनन्या पिछले कुछ दिनों से लगातार बीमार थी, जिसके कारण वह पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही थी. इंटर की चल रही परीक्षा को लेकर वह काफी चिंतित रहती थी और इसी वजह से मानसिक दबाव में थी. फिजिक्स की परीक्षा को लेकर भी वह तनाव में थी, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई थी.
कमरे में फंदे से लटका मिला शव
बताया जाता है कि देर रात उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली. जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ. दरवाजा खोलने पर छात्रा का शव फंदे से लटका मिला. इसके बाद घर में कोहराम मच गया और आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए.
सुसाइड नोट बरामद, पुलिस जांच में जुटी
छात्रा ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है. सूचना मिलने पर नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने इस घटना पर कुछ भी कहने से इंकार किया है.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह