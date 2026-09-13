/Bihar Flood: आरा में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत, भागलपुर में नाबालिग के लिए देवदूत बने SDRF जवान

उधर, भागलपुर में बूढ़ानाथ स्थित मसानी काली मंदिर परिसर में गहरे पानी में डूब रहे एक नाबालिग युवक के लिए SDRF के जवान देवदूत बनकर पहुंचे. एसडीआरएफ जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पानी में डूबने की वजह से बच्चे के पेट में पानी भर गया था, जिसके बाद तत्काल प्राथमिक उपचार करते हुए पेट दबाकर पानी बाहर निकाला. युवक अब सुरक्षित है और उसे परिजनों के सौंप दिया गया है. बताया जा रहा है कि गोराडीह के जरलाही निवासी शिवम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने बूढ़ानाथ पहुंचा था. सीढ़ियों के पास स्नान करने के बाद वह आगे बढ़कर मसानी काली मंदिर के समीप गहरे पानी में पहुंच गया, जहां अचानक वह डूबने लगा. इसी दौरान मौके पर मौजूद SDRF टीम की उस पर नजर पड़ी. जवानों ने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाल लिया.