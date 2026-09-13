/Bihar Flood: आरा में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत, भागलपुर में नाबालिग के लिए देवदूत बने SDRF जवान

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बिहार की एक बड़ा हिस्सा इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं. आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर करीब 48.22 लाख हो गई है. बिहार सरकार के मुताबिक, प्रदेश के 15 जिलों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. बाढ़ प्रभावित जिलों में राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं. बाढ़ का पानी अब जानलेवा साबित हो रहा है. शनिवार (12 सितंबर) को भोजपुर जिले के आरा शहर में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि भागलपुर में एक युवक को SDRF जवानों ने बचा लिया.
एक दिन बाद मिला युवक का शव
भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौटा गांव स्थित पिपरा मोड़ के समीप गहरे पानी में डूबने से मोहित कुमार की मौत हो गई. NDRF की टीम ने काफी खोजबीन के बाद आज (रविवार, 13 सितंबर) को युवक का शव बरामद किया. मृतक की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के जवाहर टोला निवासी धर्मेंद्र कुमार के बेटे मोहित कुमार (23 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मोहित दोस्तों के साथ किसी काम से पिरौटा गांव गया था. इसी दौरान वह बाढ़ के पानी में डूब गया. परिजनों के अनुसार, शनिवार से ही मोहित की तलाश की जा रही थी. आज उसका शव बरामद हुआ है. मोहित मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था.
भाकपा नेता ने मुआवजा देने की मांग की
इस घटना को लेकर भाकपा माले नेता दिलराज प्रीतम ने जिला प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार डूबने की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे मामलों में NDRF की टीम को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि पिरौटा की घटना में सूचना देने के बाद NDRF की टीम काफी देर से पहुंची. उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में कम से कम दो से तीन NDRF टीमें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को समय पर मदद मिल सके. दिलराज प्रीतम ने बाढ़ में मृत लोगों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत तत्काल मुआवजा देने की मांग की है.
भागलपुर: SDRF ने नाबालिग को बचाया
उधर, भागलपुर में बूढ़ानाथ स्थित मसानी काली मंदिर परिसर में गहरे पानी में डूब रहे एक नाबालिग युवक के लिए SDRF के जवान देवदूत बनकर पहुंचे. एसडीआरएफ जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पानी में डूबने की वजह से बच्चे के पेट में पानी भर गया था, जिसके बाद तत्काल प्राथमिक उपचार करते हुए पेट दबाकर पानी बाहर निकाला. युवक अब सुरक्षित है और उसे परिजनों के सौंप दिया गया है. बताया जा रहा है कि गोराडीह के जरलाही निवासी शिवम अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने बूढ़ानाथ पहुंचा था. सीढ़ियों के पास स्नान करने के बाद वह आगे बढ़कर मसानी काली मंदिर के समीप गहरे पानी में पहुंच गया, जहां अचानक वह डूबने लगा. इसी दौरान मौके पर मौजूद SDRF टीम की उस पर नजर पड़ी. जवानों ने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाल लिया.