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Bihar Flood: आरा में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत, भागलपुर में नाबालिग के लिए देवदूत बने SDRF जवान

भोजपुर में एक युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के जवाहर टोला निवासी मोहित कुमार (23 वर्ष) के रूप में हुई है. उधर, भागलपुर में बूढ़ानाथ स्थित मसानी काली मंदिर परिसर में गहरे पानी में डूब रहे एक नाबालिग युवक के लिए SDRF के जवान देवदूत बनकर पहुंचे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 13, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:19 PM IST
Bihar Flood: आरा में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत, भागलपुर में नाबालिग के लिए देवदूत बने SDRF जवान
Image Credit: भागलपुर में नाबालिग के लिए देवदूत बनें SDRF कर्मी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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