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भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बने अध्यक्ष

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत भूषण तिवारी के पुलिस एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बुधवार को अधिसूचना संख्या-7146 जारी कर मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है.

Written ByShivam RajEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:31 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन, पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बने अध्यक्ष
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन (File Photo) Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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