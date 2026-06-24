मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री न्याय और विकास, दोनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया पूरी होने तक धैर्य रखें और रिपोर्ट का इंतजार करें. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर अनावश्यक माहौल बनाने और लोगों को भड़काने से बचना चाहिए.