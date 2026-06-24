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भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के पुलिस एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने 24 जून, 2026 दिन बुधवार को अधिसूचना संख्या-7146 जारी कर मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है. इस न्यायिक आयोग की कमान पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को सौंपी गई है.
भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले मंत्री, रिपोर्ट आने दें फिर होगा फैसला
वहीं, बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पक्षों की मांगों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है और डीएसपी को भी पद से हटा दिया गया है.
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री न्याय और विकास, दोनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया पूरी होने तक धैर्य रखें और रिपोर्ट का इंतजार करें. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर अनावश्यक माहौल बनाने और लोगों को भड़काने से बचना चाहिए.
बागेश्वर बाबा ने भी इसकी न्यायिक जांच की मांग की है, इस पर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बागेश्वर बाबा की भी पीड़ा सामने आई है उनके लोगों ने हमसे भी बातचीत की है. मैं लगातार मुख्यमंत्री के टच में हूं.