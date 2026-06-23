/भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार पुलिस ने मानी गलती, कांग्रेस ने यूपी के मथुरा में निकाला कैंडल मार्च

Bhojpur Encounter Case: भोजपुर में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर की आंच अब यूपी पहुंच चुकी है. इस एनकाउंटर के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने यूपी के मथुरा में कैंडल मार्च निकाला है. यहां जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विकास मार्केट स्थित गांधी प्रतिमा पर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. इस दौरान स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भरत तिवारी सामाजिक सरोकारों से जुड़े युवा थे और विस्थापित परिवारों की समस्याओं को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए.