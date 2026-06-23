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भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार पुलिस ने मानी गलती, कांग्रेस ने यूपी के मथुरा में निकाला कैंडल मार्च

Bhojpur Encounter News: बिहार के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) सुधांशु कुमार ने कहा कि शाहपुर पुलिस की ओर से बड़ी चूक हुई थी. उन्होंने साफ कहा कि किसी को मार देना कोई उपलब्धि नहीं है. वहीं, इस मामले की आंच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है. इस एनकाउंटर के विरोध में यूपी में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:51 AM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर में बिहार पुलिस ने मानी गलती, कांग्रेस ने यूपी के मथुरा में निकाला कैंडल मार्च
Image Credit: ANI

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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