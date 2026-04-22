Bihar Pride: आचार्य शिवपूजन सहाय, वो साहित्यकार जिन्होंने कलम के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी

बिहार की मिट्टी ने देश को कई रत्न दिए हैं, और उन्हीं में से एक अनमोल रत्न थे आचार्य शिवपूजन सहाय. 9 अगस्त 1893 को भोजपुर जिले के उनवाँस गाँव में जन्मे शिवपूजन जी को बचपन में सब प्यार से 'भोलानाथ' पुकारते थे. उनकी पढ़ाई-लिखाई के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नौकरी भी की, लेकिन उनका मन तो शब्दों की दुनिया में बसता था. देश में जब असहयोग आंदोलन की लहर चली, तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को लात मार दी और पूरी तरह से साहित्य और पत्रकारिता की सेवा में जुट गए. उनकी यह सादगी और देशप्रेम आज भी नई पीढ़ी के लिए एक बड़ी मिसाल है.

शिवपूजन सहाय जी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि संपादन की दुनिया के बेताज बादशाह थे. उन्होंने कलकत्ता, लखनऊ और बनारस जैसे शहरों में रहकर 'मतवाला', 'माधुरी' और 'जागरण' जैसी मशहूर पत्रिकाओं को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के साथ भी काम किया और उनकी प्रसिद्ध रचना 'रंगभूमि' के संपादन में मदद की. उन्होंने छपरा के राजेंद्र कॉलेज में पढ़ाया और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के सचिव के रूप में हिंदी साहित्य को सहेजने के लिए 50 से ज्यादा ग्रंथों पर काम किया. 'देहाती दुनिया' जैसा उनका उपन्यास आज भी हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर माना जाता है.

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हिंदी साहित्य के प्रति उनके इसी बेमिसाल योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 1960 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया. उनके सम्मान में सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है. उनके बेटे मंगल मूर्ति ने भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और उनके कार्यों को 'शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र' के 10 खंडों में सहेजकर प्रकाशित किया. शिवपूजन जी की रचनाएं जैसे 'माता का आँचल' आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं.