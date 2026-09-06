Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bhojpur
  • /Bihar Train Accident: आरा में महानंदा एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन की दो जनरल बोगी पटरी से उतरीं

Bihar Train Accident: आरा में महानंदा एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन की दो जनरल बोगी पटरी से उतरीं

भोजपुर जिले में सुबह-सुबह महानंदा एक्सप्रेस बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही दो बोगियां पटरी से उतर गईं. इससे घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. वहीं, रेल कर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पटरी से उतरे दोनों जनरल कोच को दोबारा पटरी पर चढ़ाया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 06, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:55 AM IST
Bihar Train Accident: आरा में महानंदा एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन की दो जनरल बोगी पटरी से उतरीं
Image Credit: Bihar Train Accident: आरा में महानंदा एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन की दो जनरल बोगी पटरी से उतरीं (File Photo)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आरा में महानंदा एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन की दो जनरल बोगी पटरी से उतरीं
2
3
4
5