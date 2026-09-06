/Bihar Train Accident: आरा में महानंदा एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रेन की दो जनरल बोगी पटरी से उतरीं

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बिहार के भोजपुर जिले में सुबह-सुबह महानंदा एक्सप्रेस बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई. जानकारी के मुताबिक, आज (रविवार, 6 सितंबर) की सुबह करीब 4 बजे आरा के पास अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस (15483) डिरेल हो गई. ट्रेन का इंजन समेत एसएलआर और एच-1 बोगी पटरी से उतर गईं. घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय-दानापुर रेलखंड पर हुई. घटना से ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. वहीं, आनन-फानन में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.
जानकारी के अनुसार, न्यू जलपाईगुड़ी-कटिहार के रास्ते नई दिल्ली को जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस सुबह करीब 4 बजे आरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था, लेकिन ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही दो बोगियां पटरी से उतर गईं. इससे अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही आरा रेल कंट्रोल से तत्काल दानापुर रेल कंट्रोल को इसकी सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
रेल कर्मियों ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पटरी से उतरे दोनों जनरल कोच को दोबारा पटरी पर चढ़ाया. इसके बाद शुबह करीब 7 बजे के बाद रेलवे परिचालन को धीरे-धीरे शुरू कराया गया. हादसे के कारण हावड़ा-नई दिल्ली रेल मार्ग पर परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया था. दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को आरा और पटना के बीच अलग-अलग स्टेशनों पर रोकना पड़ा था. ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.