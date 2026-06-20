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Bhojpur Encounter News: भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भारत भूषण तिवारी मामले में अब सियासत गरमा गई है. अब बीजेपी के ब्राह्मण नेता ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. उन्होंने भरत तिवारी की मौत को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए. अश्विनी चौबे ने कहा कि यदि युवक ने हथियार डाल दिया था, तो उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह गलत और अमानवीय है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को न सिर्फ सख्त सजा मिलनी चाहिए, बल्कि उन्हें मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और इससे समाज में गलत संदेश जाता है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की. चौबे ने कहा कि किसी भी हालत में कानून से ऊपर कोई नहीं है और इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अश्विनी चौबे से पहले बीजपी विधायक आनंद मिश्रा ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की कराने की मांग की थी.
विधायक आनंद मिश्रा ने कहा था कि अगर स्थानीय पुलिस समय रहते व्यावहारिक और उचित कदम उठाती तो इस पूरी स्थिति को और भी बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था और ये दुखद परिणाम रुक सकता था. उन्होंने मीडिया को बताया था कि इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच और राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करेगी, जिससे घटना से जुड़े हर पहलू की पारदर्शिता दुनिया के सामने आ सके.
बता दें कि पुलिस ने पहले मृतक भरत भूषण तिवारी को मानसिक बीमार बताया था, लेकिन एनकाउंटर करने के बाद अपने बयान से पलट गई. इसके अलावा गोली लगने से पहले भरत भूषण ने अपने फेसबुक अकांउट से जो लाइव किया था, उसमें साफ दिख रहा है कि उसने अपनी पिस्टल पुलिस की तरफ फेंक दी थी. इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ने जान बूझकर भरत तिवारी का एनकाउंटर किया है?
रिपोर्ट- मुकेश कुमार