Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bhojpur
  • /भोजपुर एनकाउंटरः BJP के सीनियर नेता नेता अश्विनी चौबे भी उठाए सवाल, बोले- पुलिसकर्मियों को मिले मृत्युदंड

भोजपुर एनकाउंटरः BJP के सीनियर नेता नेता अश्विनी चौबे भी उठाए सवाल, बोले- पुलिसकर्मियों को मिले मृत्युदंड

Bhojpur Encounter: बीजेपी के नेता ही अब भोजपुर एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तो इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है. उनसे पहले बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा भी एनकाउंटर की जांच कराने की मांग कर चुके हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:02 AM IST
भोजपुर एनकाउंटरः BJP के सीनियर नेता नेता अश्विनी चौबे भी उठाए सवाल, बोले- पुलिसकर्मियों को मिले मृत्युदंड
Image Credit: अश्विनी चौबे (फाइल फोटो)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोजपुर एनकाउंटरः BJP के सीनियर नेता नेता अश्विनी चौबे भी उठाए सवाल, कही ये बात
Bhojpur Encounter0 min ago
2
patna news4 min ago
3
Bagaha News37 min ago
4
Bagaha Police6:21 PM IST
5
Tej Pratap Yadav5:50 PM IST