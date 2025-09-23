भाजपा में भूचाल: पीके ने लगाई 'आग' तो आरके सिंह भड़काने लगे 'शोले', चुनाव से पहले ये हो क्या रहा है?
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2933520
Zee Bihar JharkhandBH Bhojpur

भाजपा में भूचाल: पीके ने लगाई 'आग' तो आरके सिंह भड़काने लगे 'शोले', चुनाव से पहले ये हो क्या रहा है?

Bihar Politics: प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से एनडीए नेताओं पर हमला करने में जुटे हैं. पीके की ओर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर कई आरोप लगाए गए हैं. इस पर बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं से सफाई मांगी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:58 PM IST

Trending Photos

आरके सिंह
आरके सिंह

RK Singh Support Prashant Kishor: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों से भाजपा में भूचाल आ गया है. पीके ने बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जो आग लगाई है, उससे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर आरके सिंह के अंदर दबे शोले भड़क उठे हैं. आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिए हैं. उन्होंने उन सभी नेताओं से सफाई मांगी है, जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए गए हैं, वो बेहद गंभीर है. दोनों नेताओं को बताना चाहिए कि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है.

आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगा है, वे सामने आकर अपनी सफाई दें. यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है, तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता है. आरके सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिलीप जायसवाल पर एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध रूप से कब्जा करने से लेकर एक व्यक्ति की हत्या कराने तक के बड़े गंभीर आरोप लगे हैं. प्रशांत किशोर के आरोप अगर झूठे हैं तो जायसवाल को उनको खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए. वहीं सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर कई बार सातवीं फेल बोल चुके हैं. डिप्टी सीएम को अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए. इससे सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. 

ये भी पढ़ें- पार्टियों को एक महीने तो प्रत्याशियों को उससे भी कम मिलेगा प्रचार के लिए समय

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशांत किशोर के कारण जेडीयू में भी अंतर्कलह देखने को मिल रही है. दरअसल, पीके ने जेडीयू के दिग्गज नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. इस पर जेडीयू के MLC नीरज कुमार ने अशोक चौधरी से जवाब मांगा है. नीरज कुमार ने कहा कि बेनामी संपत्ति जुटाए जाने को लेकर आप पर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई तो देनी पड़ेगा. किसी का भी सार्वजनिक जीवन लोक लाज से चलता है. ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं. जिनपर आरोप लगा है उन्हें अपनी बात जरूर कहनी चाहिए. हमारी पार्टी की यही कार्यनीति रही है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

RK Singhbihar chunav 2025Bihar BJP

Trending news

bihar liqour ban
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार
bihar liqour ban
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार
bihar liqour ban
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार
RK Singh
बिहार चुनाव से पहले भाजपा में भूचाल! पीके के आरोपों पर आरके सिंह ने खोल दिया मोर्चा
Bhojpuri news
आखिर 30 सिंतबर का क्यों इंतजार कर रहे खेसारी! जानेंगे तो फैन्स हो जाएंगे हैप्पी
Bihar News
पीएम मोदी के मंत्री के दामाद की बनारस में धुनाई, कुछ नहीं बोल पा रहे गिरिराज सिंह
bihar chunav 2025
पार्टियों को एक महीने तो प्रत्याशियों को उससे भी कम मिलेगा प्रचार के लिए समय,
congress
बिहार में CWC बैठक का क्या है एजेंडा? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कर दिया खुलासा
Nawada News
रात के अंधेरे में मिल रहे थे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड,घरवालों ने पकड़ा और 4 घंटे तक मारा
Lalu Prasad Yadav
दावा सामाजिक न्याय के पुरोधा का, लेकिन अपने ही बच्चों संग इंसाफ नहीं कर सके लालू
;