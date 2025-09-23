भाजपा में भूचाल: पीके ने लगाई 'आग' तो आरके सिंह भड़काने लगे 'शोले', चुनाव से पहले ये हो क्या रहा है?

RK Singh Support Prashant Kishor: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आरोपों से भाजपा में भूचाल आ गया है. पीके ने बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जो आग लगाई है, उससे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर आरके सिंह के अंदर दबे शोले भड़क उठे हैं. आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकेत दिए हैं. उन्होंने उन सभी नेताओं से सफाई मांगी है, जिन पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए गए हैं, वो बेहद गंभीर है. दोनों नेताओं को बताना चाहिए कि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है.

आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगा है, वे सामने आकर अपनी सफाई दें. यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है, तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके कारण पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता है. आरके सिंह ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिलीप जायसवाल पर एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध रूप से कब्जा करने से लेकर एक व्यक्ति की हत्या कराने तक के बड़े गंभीर आरोप लगे हैं. प्रशांत किशोर के आरोप अगर झूठे हैं तो जायसवाल को उनको खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए. वहीं सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर कई बार सातवीं फेल बोल चुके हैं. डिप्टी सीएम को अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए. इससे सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं.

प्रशांत किशोर के कारण जेडीयू में भी अंतर्कलह देखने को मिल रही है. दरअसल, पीके ने जेडीयू के दिग्गज नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. इस पर जेडीयू के MLC नीरज कुमार ने अशोक चौधरी से जवाब मांगा है. नीरज कुमार ने कहा कि बेनामी संपत्ति जुटाए जाने को लेकर आप पर जो आरोप लगे हैं उसकी सफाई तो देनी पड़ेगा. किसी का भी सार्वजनिक जीवन लोक लाज से चलता है. ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं. जिनपर आरोप लगा है उन्हें अपनी बात जरूर कहनी चाहिए. हमारी पार्टी की यही कार्यनीति रही है.

