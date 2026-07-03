/भरत तिवारी के परिवार से मिले चिराग पासवान, कही ऐसी बात की हिल जाएगी सम्राट सरकार!

चिराग पासवान ने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार को आश्वस्त किया कि वे न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा है कि इस कांड में शामिल सभी आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. उन्होंने बताया कि वे खुद इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें (गृहमंत्री) पूरे मामले की जानकारी दी. चिराग ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी इस विषय पर बात हुई है. उन्होंने जांच कमेटी बना दी है. मैं खुद भी जांज की मॉनिटरिंग करूंगा. जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.