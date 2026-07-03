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भरत तिवारी के परिवार से मिले चिराग पासवान, कही ऐसी बात की हिल जाएगी सम्राट सरकार!

Chirag Paswan News: केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के चीफ चिराग पासवान भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करने उनके गांव बिलौटी पहुंचे. ये पहली बार है कि केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:53 PM IST
भरत तिवारी के परिवार से मिले चिराग पासवान, कही ऐसी बात की हिल जाएगी सम्राट सरकार!
Image Credit: भरत तिवारी के परिवार से मिले चिराग पासवान (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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