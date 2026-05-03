बलिया से आरा जा रही थी विदेशी शराब की खेप, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर तस्कर को दबोचा

बिहार के आरा-बक्सर हाईवे पर आज पुलिस और एक शराब तस्कर के बीच चूहे-बिल्ली जैसा खेल देखने को मिला. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार में शराब की तस्करी की जा रही है. जब पुलिस ने एक बिना नंबर वाली संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, तो चालक कार रोकने के बजाय उसे तेजी से भगाकर ले जाने लगा. इसके बाद पुलिस ने हार नहीं मानी और कार का पीछा करना शुरू किया. काफी दूर तक पीछा करने के बाद, पुलिस ने बिहिया के पास उस कार को ओवरटेक करके रोक लिया.

कार रुकने के बाद पुलिस ने जब चालक को नीचे उतारा और गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेनी शुरू की, तो उनके होश उड़ गए. कार की पिछली सीट के पीछे बहुत ही चालाकी से जगह बनाई गई थी, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब के टेट्रा पैक भरे हुए थे. तस्कर ने सोचा था कि पुलिस की नजर वहां नहीं जाएगी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसकी पोल खोल दी.

पकड़े गए कार चालक ने अपना नाम बबलू कुमार बताया है, जो बिहिया का ही रहने वाला है और उसके पिता का नाम कृष्ण सिंह है. पूछताछ के दौरान बबलू ने कबूल किया कि वह शराब की यह खेप उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर आ रहा था. उसे इस शराब की डिलीवरी आरा शहर में किसी को देनी थी. पुलिस ने विदेशी शराब के टेट्रा पैक और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया है.

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गिरफ्तार बबलू कुमार से अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरा में यह शराब किसे दी जानी थी और इस धंधे में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है और जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि वे इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटे हैं.