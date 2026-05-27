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टिकट कंफर्म होने पर भी यात्री को नहीं मिली सीट, अब कंज्यूमर कोर्ट ने रेलवे पर ठोका ₹20 हजार का जुर्माना

Bhojpur News: रेलवे में कंफर्म टिकट के बाद भी अगर आपको सीट नहीं मिल रही है, तो आप मुआवजा पाने के अधिकारी हैं. दरअसल, भोजपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में भारतीय रेलवे और रेल मंत्रालय पर भारी-भरकम जुर्माना ठोका है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 10:06 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Indian Railway News: रेलवे से यात्रा करने वालों के लिए यह खबर बहुत जरूरी है. अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आपको सीट देने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी. अगर रेलवे ने ऐसा नहीं किया तो उसे भारी-भरकर जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामला भोजपुर जिले से सामने आया है. यहां की कंज्यूमर कोर्ट ने हाल ही में रेलवे को निर्देश दिया है कि वह उन यात्रियों को 20 हजार रुपये का मुआवजा दे, जिन्हें कन्फर्म आरक्षित ट्रेन टिकट होने के बावजूद खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा. 

कोर्ट के पास यह शिकायत तब सामने आई थी, जब LTT पटना एक्सप्रेस से विंध्याचल से आरा की यात्रा कर रहे चार यात्रियों ने ट्रेन में चढ़ने पर पाया कि उनकी कन्फर्म बर्थ पर दूसरे लोग बैठे हुए हैं. चारों यात्रियों की शिकायत पर कोर्ट ने यह माना कि रेलवे द्वारा कन्फर्म रिज़र्वेशन होने के बावजूद यात्रियों को उनकी आवंटित बर्थ उपलब्ध न कराए जाने के कारण उन्हें "मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न" का सामना करना पड़ा.

कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने कई तरीकों से रेलवे विभाग से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन याचिकाकर्ता और उसके तीन अन्य साथियों को ट्रेन नंबर 13202 LTT पटना एक्सप्रेस के B4 कोच में अपनी सीटें नहीं मिलीं. कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि याचिकाकर्ता और उसके तीन अन्य दोस्तों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न झेलना पड़ा. कोर्ट ने इसके लिए उत्तर-मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय और भारतीय रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह उनकी ओर से सेवा में कमी का मामला बनता है, इसलिए शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों का निवारण पाने के हकदार हैं.

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कोर्ट ने उत्तर-मध्य रेलवे, रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया कि वे बुकिंग की रकम ₹1,876.80 को 8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ वापस करें. इसके साथ ही ₹20,000 का मुआवजा और मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर ₹15,000 अलग से देने का आदेश दिया है. यह रकम याचिकाकर्ताओं को 60 दिनों के अंदर अदा करनी होगी. बता दें कि शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनकी कन्फर्म सीट पर पहले से कुछ यात्री बैठे थे. उन्होंने उन यात्रियों ने बर्थ खाली करने का अनुरोध किया और रेलवे अधिकारियों से मदद भी मांगी, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई. इस वजह से उन्हें खड़े होकर ही अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी थी.

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