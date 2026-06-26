बदमाशों ने चंदन यादव को बनाया निशाना

परिजनों के अनुसार, पैसों के पुराने विवाद को लेकर धीरज यादव समेत चार नामजद हथियारबंद बदमाशों ने चंदन यादव को निशाना बनाया और गोली मार दी. गोली उनके दाहिने सीने में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सबसे दर्दनाक बात यह है कि चंदन यादव दो भाइयों में छोटे थे और इससे पहले उनके बड़े भाई की भी हत्या हो चुकी है.