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भोजपुर में आपराधिक घटनाओं ने बढ़ाई चिंता! बड़े भाई की हत्या के बाद अब छोटे भाई की गोली मारकर हत्या

Bhojpur News: भोजपुर जिले में आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है. आरा टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई ताजा घटना में अपराधियों ने एक व्यक्ति के बड़े भाई की हत्या के बाद उसके छोटे भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:44 PM IST
भोजपुर में आपराधिक घटनाओं ने बढ़ाई चिंता! बड़े भाई की हत्या के बाद अब छोटे भाई की गोली मारकर हत्या
Image Credit: भोजपुर में चंदन यादव की गोली मारकर हत्या (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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