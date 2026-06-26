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भोजपुर जिले के आरा में पैसों के पुराने विवाद को लेकर एक युवक की कल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के श्री टोला मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय चंदन यादव, पिता विजय यादव के रूप में हुई है. चंदन यादव बस स्टैंड के पास मिठाई की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. घटना नगर थाना क्षेत्र के धरहरा स्थित मुसहर टोली की बताई जा रही है.
बदमाशों ने चंदन यादव को बनाया निशाना
परिजनों के अनुसार, पैसों के पुराने विवाद को लेकर धीरज यादव समेत चार नामजद हथियारबंद बदमाशों ने चंदन यादव को निशाना बनाया और गोली मार दी. गोली उनके दाहिने सीने में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सबसे दर्दनाक बात यह है कि चंदन यादव दो भाइयों में छोटे थे और इससे पहले उनके बड़े भाई की भी हत्या हो चुकी है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
अब परिवार ने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया है. मृतक अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही आरा सदर एसडीपीओ, नगर थाना प्रभारी, नवादा थानाध्यक्ष और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह
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