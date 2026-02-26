Arrah News: फेसबुक कमेंट का खूनी अंजाम, बाइक सवार बदमाशों ने युवक को ओवरटेक कर गर्दन में दागी गोली

Arrah News: आरा जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के सेमरांव और ध्यानी टोला के बीच कल (25 फरवरी) देर रात फेसबुक पर हुए कमेंट को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई. जख्मी युवक को बाएं साइड गर्दन में गोली लगी है. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उसे इलाज के लिए चरपोखरी पीएचसी से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया.

ओवरटेक कर मार दी गोली

सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है. जख्मी चरपोखरी थाना क्षेत्र के कनई गांव निवासी जय गोपाल सिंह का 23 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार है. इधर, चंदन कुमार ने बताया कि बुधवार की रात वह बाइक द्वारा अपने गांव से गडहनी थाना क्षेत्र के लहरपा अपने दोस्त यशवंत की बारात में शामिल होने के लिए जा रहा था. उसी दौरान सेमरांव के समीप एक बाइक पर सवार कुछ युवकों ने पहले ओवरटेक किया. इसके बाद उसे गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर की अनोखी बारात, लग्जरी कारें छोड़ 32 बैलगाड़ियों पर सवार हुए बाराती

Add Zee News as a Preferred Source

फेसबुक कमेंट पर हुआ था विवाद

जख्मी चंदन कुमार ने बताया कि तीन दिन पूर्व उसके ही गांव के रिश्ते में लग रहे भांजे से फेसबुक पर कमेंट में गाली देने को लेकर विवाद हुआ था. जिसको लेकर उसने उसी विवाद के कारण हथियारबंद बदमाशों द्वारा खुद को गोली मारने की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है. घायल को आरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर तत्काल कुछ भी कहने से इनकार किया है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह