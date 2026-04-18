फोन आया...बैंक गया और पत्नी को लाकर दिया 5 हजार, फिर सुबह पेड़ पर लटकी मिली किसान की लाश

Arrah Crime News: आरा के पावना थाना क्षेत्र के पवार गांव के बधार स्थित शीशम के पेड़ से लटका शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव का आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद मामले की जांच में जुट गई है.
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Arrah News: भोजपुर जिला के पवना थाना क्षेत्र के पवार गांव में घर से निकले किसान का शव बरामद हुआ है. किसान का शव गांव के बधार स्थित शीशम के पेड़ से लटका हुआ शनिवार की सुबह मिला. शव के मिलने से गांव और आसपास की इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं, परिजनों ने आशंका जताई है कि किसान को मारकर पेड़ से लटका दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, मृतक पवना थाना क्षेत्र के पवार गांव निवासी सुरीठ पासवान का 42 वर्षीय पुत्र शिवलखन पासवान है. वह पेशे से किसान था. मृतक के भतीजे विशाल कुमार ने बताया कि अहले सुबह करीब चार बजे वह गेहूं के खेत में कटनी करने के लिए गए थे. जहां पर सुबह करीब 11 बजे उनके मोबाइल पर किसी का कॉल आया. जिसके बाद वह बाजार में स्थित बैंक से पैसा निकाला और घर आकर 5 हजार रुपए अपनी पत्नी को दिया. उसके बाद बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए.
उन्होंने बताया कि देर शाम जब वह घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था. वहीं, शनिवार की सुबह घर से दो सौ मीटर मीटर दूर बधार में स्थित शीशम के पेड़ से गले में गमछी बांधकर उनका शव लटका हुआ मिला. तब रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों ने इसकी जानकारी उनके परिजनों को दी. सूचना पाकर परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी.
घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया. वहीं, दूसरी तरफ मृतक के भतीजा विशाल कुमार ने उन्हें मारकर उनके शव को शीशम के पेड़ से लटकने की आशंका जताई है. साथ ही उसने अपने चाचा के गांव में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की दुश्मनी और विवाद की बातों से साफ इनकार किया है. इसके अलावा उसने किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई आशंका या आरोप नहीं लगाया है. फिलहाल, पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है.
रिपोर्ट: मनीष सिंह
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