Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3132331
Zee Bihar JharkhandBH Bhojpur

रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने लहराया परचम, UPSC में हासिल की 301वीं रैंक

UPSC Result 2025: रणवीर सेना के संस्थापक दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने UPSC परीक्षा 2025 में 301वीं रैंक हासिल कर परिवार समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:08 AM IST

Trending Photos

ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने UPSC में लहराया परचम
ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने UPSC में लहराया परचम

UPSC Result 2025: बिहार के भोजपुर जिले के खोपिरा गांव (आरा) की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 301वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे जिले का नाम रोशन किया है. आकांक्षा, रणवीर सेना के संस्थापक रहे दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं. 1990 के दशक में जब बिहार नक्सली संगठनों और बड़े किसानों के बीच तीव्र संघर्ष से जूझ रहा था, तब 1994 में उनके नेतृत्व में ही इस निजी सेना का गठन हुआ. अपनी इस बड़ी उपलब्धि पर आकांक्षा ने बताया कि उनके दादा का सामाजिक संघर्ष और उनके जीवन की चुनौतियां ही उनके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनीं. 

आकांक्षा की सफलता का राज
आकांक्षा सिंह ने बताया कि बचपन से ही अपने दादा के बारे में जानने की जिज्ञासा और परिवार के संघर्षपूर्ण दौर ने उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया. अपनी सफलता के मंत्र को साझा करते हुए आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने प्रतिदिन 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत की. पहले प्रयास में असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमियों को सुधारते हुए दूसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया.

यह भी पढ़ें: Hajipur News: IITian से UPSC स्टार! हाजीपुर के अभिषेक चौहान ने हासिल की 102वीं रैंक

Add Zee News as a Preferred Source

किताबी ज्ञान ही नहीं, आत्मविश्वास भी जरूरी
उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और अपने अटूट धैर्य को दिया है. आकांक्षा का मानना है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि निरंतरता और आत्मविश्वास भी बेहद जरूरी है. उनकी इस कामयाबी ने न केवल उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो विपरीत परिस्थितियों में बड़े सपने देखते हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Brahmeshwar MukhiyaAkanksha SinghBhojpur News

Trending news

Brahmeshwar Mukhiya
UPSC Result 2025: ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने लहराया परचम
Ranchi News
रांची: 68 करोड़ के बजट से बन रही 6 मंजिला लाइब्रेरी, बैठ सकेंगे 1800 छात्र
Bettiah news
बेतिया में सनसनी! एक ही फंदे से लटके मिले प्रेमी युगल के शव, गांव में हड़कंप
Bihar politics
बिहार की राजनीति में नई हलचल, नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री से सियासी पारा चढ़ा
Hajipur News
Hajipur News: IITian से UPSC स्टार! हाजीपुर के अभिषेक चौहान ने हासिल की 102वीं रैंक
Dhanbad News
धनबाद: CBI की बड़ी कार्रवाई, रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार
Sanjeev Kumar
पूर्वी चंपारण के संजीव कुमार ने UPSC में लहराया परचम, हासिल किया 290वां रैंक
Apoorva Verma
Bettiah News: नरकटियागंज की बेटी का कमाल, दिल्ली की ACP अपूर्वा वर्मा बनीं IAS
UPSC Result 2025
UPSC Result 2025: दिल्ली ACP बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने 42वीं रैंक पाकर IAS बनेगी
UPSC Result 2025
मुकेश वर्णवाल ने UPSC में लहराया परचम, दवा दुकानदार के बेटे ने हासिल की 465वीं रैंक