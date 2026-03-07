रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने लहराया परचम, UPSC में हासिल की 301वीं रैंक

UPSC Result 2025: बिहार के भोजपुर जिले के खोपिरा गांव (आरा) की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 301वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे जिले का नाम रोशन किया है. आकांक्षा, रणवीर सेना के संस्थापक रहे दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं. 1990 के दशक में जब बिहार नक्सली संगठनों और बड़े किसानों के बीच तीव्र संघर्ष से जूझ रहा था, तब 1994 में उनके नेतृत्व में ही इस निजी सेना का गठन हुआ. अपनी इस बड़ी उपलब्धि पर आकांक्षा ने बताया कि उनके दादा का सामाजिक संघर्ष और उनके जीवन की चुनौतियां ही उनके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बनीं.

आकांक्षा की सफलता का राज

आकांक्षा सिंह ने बताया कि बचपन से ही अपने दादा के बारे में जानने की जिज्ञासा और परिवार के संघर्षपूर्ण दौर ने उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया. अपनी सफलता के मंत्र को साझा करते हुए आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने प्रतिदिन 10 से 12 घंटे कड़ी मेहनत की. पहले प्रयास में असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कमियों को सुधारते हुए दूसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया.

किताबी ज्ञान ही नहीं, आत्मविश्वास भी जरूरी

उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और अपने अटूट धैर्य को दिया है. आकांक्षा का मानना है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि निरंतरता और आत्मविश्वास भी बेहद जरूरी है. उनकी इस कामयाबी ने न केवल उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो विपरीत परिस्थितियों में बड़े सपने देखते हैं.