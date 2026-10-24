/न बिजली की जरूरत, न मशीनों का शोर, फिर भी धूसर जल का हो रहा बेहतर उपचार

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जल प्रबंधन वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, क्योंकि पृथ्वी पर पीने योग्य मीठा पानी सीमित मात्रा में उपलब्ध है. बिहार सरकार जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और भू-जल संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इसी कड़ी में भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के मुकुंदपुर में प्रकृति आधारित पहल से जल प्रबंधन की एक नई राह तैयार हुई है. यहां बिना बिजली और मशीनों के धूसर जल का उपचार किया जा रहा है. आखिर प्रकृति के साथ मिलकर अपनाई जा रही इस तकनीक से गंदे पानी को कैसे साफ किया जा रहा है? आइए, जानते हैं इस अनूठी पहल की पूरी कहानी.
धूसर जल यानी घरों की रसोई, स्नान और कपड़े धोने जैसे कार्यों से निकलने वाला अपशिष्ट जल. इसका उचित प्रबंधन कर जल प्रदूषण को रोकने के साथ ही इसे उपयोगी बनाया जा सकता है. इसी उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड के मुकुंदपुर में फाइटोरिड आधारित धूसर जल उपचार संरचना का निर्माण किया गया है.
250 परिवारों में से 200 परिवार जुड़े
इस संरचना में नाले के माध्यम से आने वाले धूसर जल को सबसे पहले इनलेट चैंबर और फिर सेटलिंग चैंबर से गुजारा जाता है. इसके बाद बड़े चैंबर में लगाए गए विशेष पौधों और प्राकृतिक फिल्ट्रेशन प्रक्रिया की मदद से जल का उपचार किया जाता है. पौधों की जड़ें जल में मौजूद अशुद्धियों को अवशोषित करने में सहायता करती हैं.
इस प्रक्रिया के अंत में आउटलेट चैंबर से उपचारित स्वच्छ जल प्राप्त होता है. इस जल को आहर में छोड़ा जाता है, जहां से इसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है. मुकुंदपुर में इस प्रणाली से गांव के 250 परिवारों में से 200 परिवार जुड़े हैं. इससे लगभग 900 ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं. 50 केएलडी क्षमता वाली इस संरचना में प्रतिदिन 50 हजार लीटर तक धूसर जल का उपचार किया जा सकता है. मुकुंदपुर की यह पहल स्वच्छता को बढ़ावा देने, जल संरक्षण करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक प्रभावी कदम है. प्रकृति आधारित यह व्यवस्था धूसर जल के बेहतर प्रबंधन और उसके उपयोग का एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करती है.
-प्रेस रिलीज