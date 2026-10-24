/न बिजली की जरूरत, न मशीनों का शोर, फिर भी धूसर जल का हो रहा बेहतर उपचार

इस प्रक्रिया के अंत में आउटलेट चैंबर से उपचारित स्वच्छ जल प्राप्त होता है. इस जल को आहर में छोड़ा जाता है, जहां से इसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है. मुकुंदपुर में इस प्रणाली से गांव के 250 परिवारों में से 200 परिवार जुड़े हैं. इससे लगभग 900 ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं. 50 केएलडी क्षमता वाली इस संरचना में प्रतिदिन 50 हजार लीटर तक धूसर जल का उपचार किया जा सकता है. मुकुंदपुर की यह पहल स्वच्छता को बढ़ावा देने, जल संरक्षण करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में एक प्रभावी कदम है. प्रकृति आधारित यह व्यवस्था धूसर जल के बेहतर प्रबंधन और उसके उपयोग का एक उपयोगी उदाहरण प्रस्तुत करती है.