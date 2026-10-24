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न बिजली की जरूरत, न मशीनों का शोर, फिर भी धूसर जल का हो रहा बेहतर उपचार

भोजपुर के मुकुंदपुर में बिना बिजली-मशीन के गंदा पानी साफ हो रहा है. इसका इस्तेमाल कृषि कार्यों में किया जा रहा है. आइए, जानते हैं इस अनूठी पहल की पूरी कहानी-

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Oct 24, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 01:37 PM IST
न बिजली की जरूरत, न मशीनों का शोर, फिर भी धूसर जल का हो रहा बेहतर उपचार
Image Credit: भोजपुर में बिना बिजली के चल रहा धूसर जल उपचार संयंत्र (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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