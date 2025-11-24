Advertisement
Bihar Crime: जेडीयू नेत्री पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से हुई जख्मी... एम्स पटना रेफर

Bihar News: भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव में बदमाशों ने जेडीयू नेत्री को चाकू मारकर जख्मी कर दिया. इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:08 PM IST

Bihar News: भोजपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव में बदमाशों ने जेडीयू नेत्री पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़िता की पहचान लीलावती उर्फ सोनम पटेल के रूप में हुई है. वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब वह घर से बाहर जा रही थीं. चाकू सोनम पटेल के पीठ में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गईं. 

चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल आरा के सदर अस्पताल में लीलावती का इलाज जारी है.घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सोनम पटेल को आनन-फानन में कोइलवर सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स पटना रेफर कर दिया. आरोपी की गिरफ्तार के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. 

मामले में प्रतिक्रिया देने से पुलिस ने किया इनकार
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां प्रारंभिक जांच में राज कुमार नामक युवक पर हमला करने का आरोप लगाया गया है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है. हालांकि घटना को पूर्व के विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है. फिलहाल आरा सदर अस्पताल से घायल जदयू नेत्री को एम्स पटना रेफर किया गया है. वही, पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह

