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आरा-बक्सर MLC चुनाव: JDU के बागी मनोज उपाध्याय ने निर्दलीय भरा पर्चा, त्रिकोणीय हुआ मुकाबला

Bhojpur News: आरा-बक्सर MLC चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. JDU के बागी मनोज उपाध्याय ने निर्दलीय पर्चा भरा है. इस दौरान मनोज उपाध्याय ने बताया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो आम जनता का क्या होगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:00 AM IST

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आरा-बक्सर एमएलसी चुनाव
आरा-बक्सर एमएलसी चुनाव

Bhojpur News: भोजपुर में आरा-बक्सर एमएलसी चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जदयू से बागी हुए मनोज उपाध्याय ने गुरुवार (23 अप्रैल) बक्सर एम एल सी के बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. मनोज उपाध्याय के नामांकन को लेकर भारी संख्या में लोग आरा समाहरणालय पहुंचे थे. नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत मनोज उपाध्याय ने एक आम सभा को भी संबोधित किया, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली.

एनडीए उम्मीदवार के लिए मुश्किल
इस भीड़ को देखकर अब आरा बक्सर एमएलसी चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए मुश्किल होता दिखाई देने लगा है. मनोज उपाध्याय ने बताया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो आम जनता का क्या होगा. उन्होंने यह भी कहा कि जदयू उनके दिल में है और मैं अपने पार्टी को गाली कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैंने उसको मंदिर के रूप में देखा है. साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जदयू के नेता मेरे पास आए थे, लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ गया था तो अब पीछे हटने पर मेरी राजनीतिक हत्या हो जाती.

यह भी पढ़ें: आज सदन में बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी, समझें सीटों का नंबर गेम

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एनडीए में दिख रही भारी खलबली
उन्होंने यह कहा कि मैं किसी को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता हूं और किसी से मेरी लड़ाई नहीं है. मैं जब जीत कर सदन में जाऊंगा तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा. मनोज उपाध्याय के नामांकन में उल्लास देखने के बाद एनडीए में भारी खलबली देखने को मिल रही है.

रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह, आरा

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