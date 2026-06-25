भोजपुर जिला के आरा में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले में बिहार की सम्राट सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है. अब महाराज देवकीनंदन ठाकुर ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. देवकीनंदन ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि आज मन बहुत दुखी है, समाज में संवेदनाएं समाप्त हो रही है. आज लोग मनमुखी होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं भरत की. मैंने वहां पता लगया कि वहां एक गांव था, जो बाढ़ में बह गया था. वहां जिनके घर बह गए थे. वह मांझी थे, पासवान थे, जिनको लोग बैकवर्ड कहते हैं. हालांकि, मैं नहीं कहता हूं. भरत उन लोगों की आवाज उठा रहा था. भरत युवा था. वह अपना 10 साल पहले पिंडदान कर चुका था. हम नहीं जानते, प्रशासन में क्या हो रहा है. हम नहीं जानते, कोर्ट में क्या हो रहा है. ईमादारी से बताएं, गरीबों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है.