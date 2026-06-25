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'दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या उसकी मां से आंख मिला पाएंगे?' भरत तिवारी एनकाउंटर पर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान

Maharaj Devkinandan Thakur Ji: भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी के पुलिस एनकाउंटर मामले पर कथावाचक महाराज देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया है. साथ ही प्रशासन से कई सवाल गंभीर सवाल खड़े किए.

Written ByShailendra
Published: Jun 25, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:00 PM IST
'दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या उसकी मां से आंख मिला पाएंगे?' भरत तिवारी एनकाउंटर पर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान
Image Credit: (Photo-AI) भरत तिवारी एनकाउंटर पर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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