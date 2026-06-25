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भोजपुर जिला के आरा में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले में बिहार की सम्राट सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है. अब महाराज देवकीनंदन ठाकुर ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. देवकीनंदन ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि आज मन बहुत दुखी है, समाज में संवेदनाएं समाप्त हो रही है. आज लोग मनमुखी होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं बात कर रहा हूं भरत की. मैंने वहां पता लगया कि वहां एक गांव था, जो बाढ़ में बह गया था. वहां जिनके घर बह गए थे. वह मांझी थे, पासवान थे, जिनको लोग बैकवर्ड कहते हैं. हालांकि, मैं नहीं कहता हूं. भरत उन लोगों की आवाज उठा रहा था. भरत युवा था. वह अपना 10 साल पहले पिंडदान कर चुका था. हम नहीं जानते, प्रशासन में क्या हो रहा है. हम नहीं जानते, कोर्ट में क्या हो रहा है. ईमादारी से बताएं, गरीबों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है.
महाराज देवकीनंदन ठाकुर ने आगे कहा कि जिनके लिए भरत आवाज उठा रहा था, क्या वहां पर जिले के एसपी, डीएम साहब, विधायक जी, मंत्री जी, सिर्फ एक महीने रह सकते हैं, उसी कंडीनशन में; फिर कहें कि नहीं यहां लोग रह सकते हैं? भरत गलत आवाज उठा रहा था? अगर आपने गलत किया है, तो हेड हो या हेड कांस्टेबल हो, एक बार दिल पर हाथ रखिए ईमानदारी से, क्या आप उसकी मां से आंख से आंख मिला पाएंगे? नहीं ना, बहुत बद्दुआ दे रहीं होंगी. न्याय मिलना चाहिए, किसी की जान, किसी की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए.
क्या है भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी कहानी?
दरअसल, बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में यह घटना 17 जून, 2026 को घटी. जब एक्टिविस्ट भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. पुलिस के अनुसार, भरत तिवारी ने हथियार लहराते हुए पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सोशल मीडिया पर धमकी दी थी. जब पुलिस उसे पकड़ने गई, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से उसकी मौत हो गई. वहीं, स्थानीय लोग और भरत तिवारी के परिवार वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं. वह कह रहे हैं कि भरत तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर एक एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता था. वह फेसबुक लाइव के जरिए गांव के गरीबों की समस्याएं, भूमिहीनों के लिए मिट्टी-आवास की मांग और स्थानीय भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाता था.
हालांकि, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब घटना के समय का एक वीडियो सामने आया. भरत तिवारी की मां का आरोप है कि भरत ने खुद फेसबुक लाइव करते हुए अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दी थी और सरेंडर कर दिया था. निहत्था होने के बाद भी शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने उसे जमीन पर गिराकर करीब से गोली मार दी.
मामले में अबतक क्या हुआ जानिए
शाहपुर के थाना प्रभारी राकेश मालाकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. साथ ही एक कमेटी का गठन किया और आयोग का अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया गया है.