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फोटो खिंचवाने तो बहुत लोग आएंगे पर करेंगे कुछ नहीं, भरत तिवारी के घर पहुंचे खेसारी लाल यादव ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना

Khesari Lal Yadav: भरत तिवारी के घर आजकल बड़े-बड़े नेताओं का आना-जाना हो रहा है. खेसारीलाल यादव का यह कहना सही है कि बहुत सारे लोग फोटो खिंचाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं. कई लोग इसे मौके के रूप में देखते हैं.

Edited By:Sunil MIshra
Published: Jun 22, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:47 PM IST
फोटो खिंचवाने तो बहुत लोग आएंगे पर करेंगे कुछ नहीं, भरत तिवारी के घर पहुंचे खेसारी लाल यादव ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना
Image Credit: खेसारीलाल यादव, भोजपुरी सुपरस्टार (Video Grab)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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