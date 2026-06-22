/फोटो खिंचवाने तो बहुत लोग आएंगे पर करेंगे कुछ नहीं, भरत तिवारी के घर पहुंचे खेसारी लाल यादव ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना

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भोजपुर जिले के बिलौटी में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर विवाद अब अपने चरम पर है. बिहार में विपक्ष के साथ सत्ताधारी दल के नेता भी इसे फर्जी एनकाउंटर मान रहे हैं. मुख्यमंत्री की ओर से घटना की न्यायिक जांच कराने के आदेश के बाद भी लोगों में रोष देखा जा रहा है. इस बीच भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव ने सोमवार को बिलौटी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. खेसारीलाल यादव ने घटना को लेकर दुख जताया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया.
उन्होंने कहा कि भरत तिवारी की शहादत को सिर्फ पब्लिसिटी की चीज न बनाई जाए, बल्कि इस आंदोलन को जारी रखना होगा. उन्होंने कहा कि जहां मेरी जरूरत होगी, वहां खड़ा हो जाउंगा. फोटो खिंचवाने के लिए तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं. ये लोग भरत तिवारी के लिए नहीं लड़ने वाले हैं.
खेसारीलाल यादव ने कहा कि लोग यहां आएंगे और अपनी पब्लिसिटी करने के बाद यहां से लौट जाएंगे. बेहतर है कि जो भी नेता यहां पहुंच रहा हैं, वे अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें. इस मां का जो होना था, हो चुका है. अब इस मां को भरत तिवारी वापस नहीं मिलने वाले हैं.
खेसारी ने कहा कि यहां आकर भरत तिवारी के बारे में लोग 10 अच्छी बातें बोल देंगे, लेकिन उनका जो सपना था वह किसी को नहीं दिख रहा है और ना ही आगे दिखेगा. उन्होंने परिवार के लोगों से यही कहा कि अगर कोई नेता और विधायक यहां आता है तो उनसे सिर्फ यही कहिए कि भरत तिवारी का जो सपना था, उसे पूरा कर दिया जाए. इस दौरान खेसारी ने जमकर सरकार पर निशान साधा.
वहीं, भोजपुरी के एक और सिंगर गुंजन सिंह भी सोमवार को बिलौटी पहुंचे और एनकाउंटर पर सवाल उठाया. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब भरत ने पिस्टल फेंक दिया था तो फिर पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया. इस कांड की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.
इनपुट: मनीष कुमार सिंह