/फोटो खिंचवाने तो बहुत लोग आएंगे पर करेंगे कुछ नहीं, भरत तिवारी के घर पहुंचे खेसारी लाल यादव ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना

भोजपुर जिले के बिलौटी में हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर विवाद अब अपने चरम पर है. बिहार में विपक्ष के साथ सत्ताधारी दल के नेता भी इसे फर्जी एनकाउंटर मान रहे हैं. मुख्यमंत्री की ओर से घटना की न्यायिक जांच कराने के आदेश के बाद भी लोगों में रोष देखा जा रहा है. इस बीच भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव ने सोमवार को बिलौटी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की. खेसारीलाल यादव ने घटना को लेकर दुख जताया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया.