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भरत तिवारी के परिजनों के आंसू पोंछने पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी, बोले- 'न्याय होकर रहेगा, दोषियों पर गिरेगी गाज'

Minister Ashok Chaudhary: शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में रविवार को बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी, मां आशा देवी और अन्य परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:24 PM IST
भरत तिवारी के परिजनों के आंसू पोंछने पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी, बोले- 'न्याय होकर रहेगा, दोषियों पर गिरेगी गाज'
Image Credit: (Z News) भरत तिवारी के परिजनों के आंसू पोंछने पहुंचे मंत्री अशोक चौधरीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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