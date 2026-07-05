भरत तिवारी के परिजनों के आंसू पोंछने पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी, बोले- 'न्याय होकर रहेगा, दोषियों पर गिरेगी गाज'

वहीं, मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भरत तिवारी की मां और पिताजी से बात किया हैं. बहुत सी चीजें हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं थी, वो भी जानकारी प्राप्त हुई है. हम इन सभी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे. मुख्यमंत्री को बताएंगे कि क्या परिस्थिति है. मंत्री ने कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर एक्शन तय है. उन्होंने कहा कि गलत तरह से प्रचार किया जा रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि डीएसपी का प्रमोशन नहीं किया गया है बल्कि केस की जांच प्रभावित न हो, इसके लिए डीएसपी का तबादला दूसरी जगह किया गया है. उनके बारे में तो सरकार ने भी माना है कि लोग उनके कार्यशैली से असंतुष्ट हैं और इसीलिए उनका यहां से तबादला कर दिया गया है.