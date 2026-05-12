'नहीं बदली है गुंडागर्दी वाली फितरत', भोजपुर-बक्सर उपचुनाव में बवाल पर NDA का राजद पर हमला

Bhojpur Buxar By Election Controversy: भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र में चल रहे बिहार विधान परिषद उपचुनाव के दौरान जमकर हंगामा हो गया. ये सबकुछ तब हुआ जब वोटिंग चल रही थी. इसी बीच राजद प्रत्याशी सोनू राय की मौके पर तैनात सुपर जोनल दंडाधिकारी शशि भूषण तिवारी से तीखी नोकझोंक हो गई. इस दौरान राजद के लोगों ने जमकर हंगामा किया. अब इस पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है. एनडीए और महागबंधन एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि भोजपुर-बक्सर विधान परिषद के उपचुनाव में जिस तरीके से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है. आखिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस कदर बिहार में चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्यों उद्वेलित हो जाती है? आखिर लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या की जाएगी, इस तरीके से छद्म अधिकारियों की बहाली की जाएगी, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रभावित होंगे. कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अधिकार जो हमारी हैं, वो प्रभावित होंगे और ये फिर से वही वोट चोरी वाली जो कवायद है, वो चल पड़ी है. इसकी हम लोग मुखालफत करते हैं.

बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि राजद की तासीर ही गुंडागर्दी वाली है. राजद ने मजिस्ट्रेट की शर्ट अगर खींचा है, बदसलूकी की है, तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी. उन्होंने कहा कि इससे ये स्पष्ट होता है कि राजद अभी भी इतनी करारी हार के बाद भी अपने स्वभाव और मिजाज को नहीं बदली है. आज का जो चुनाव हो रहा है वो तो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीतेगी, भारी वोटों के अंतर से जीतेगी. मगर, राजद ने पुनः एक बार अपना चाल, चरित्र, चेहरा उजागर कर दिया है.

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जदयू एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, लेकिन राजद हमेशा गुंडई करती है, गुंडई वाली पार्टी है और ये आज की आदत नहीं है, बहुत पहले से ही राजद के लोग गुंडई करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाते आ रहे हैं. निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और आज आरोप हम लोगों पर लगा रहे हैं और वहां मजिस्ट्रेट के साथ उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं.

इस मामले पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आरा-बक्सर स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद की जो खाली सीट है, उसपर आज मतदान हो रहा है. इसके वोटर हैं मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति हैं, सब लोग भाग ले रहे हैं. शासन कई जगह पर दबाव बना रही है, कई मुखिया को, कई जिला परिषद को धमकियां भी मिल रही हैं.

उन्होंने कहा कि बावजूद भी लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन पूरी जोर-अजमाइश मतदाताओं पर कर रही है, क्योंकि ये मतदाता आइडेंटिफाई हैं, ये सब प्रतिष्ठित हैं, ये सब समाज के दर्पण हैं. आसानी से इनको लोकेट कर-करके प्रशासन दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. बावजूद भी हम वो सीट जीतेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है आरा-बक्सर के जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं, वो हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे और वो चुनाव जिताएंगे.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

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