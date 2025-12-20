Bihar Police Attack: निशाने पर बिहार पुलिस, पटना में थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसवाले पिटे, आरा में हवलदार की गला रेतकर हत्या

Bihar Police Attacked: पटना में एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ. जानकारी के मुताबिक, यहां एक लापता युवक का शव मिलने से स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिसटीम पर हमला कर दिया. वहीं दूसरी ओर आरा में झारखंड पुलिस के एक हवलदार की गला रेतकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई.
Attack On Bihar Police: बिहार के डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी की कड़ी चेतावनी के बाद भी प्रदेश के अपराधियों में बिल्कुल भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है. बेखौफ अपराधी अब पुलिस पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचा रहे हैं. इसी कड़ी में पटना में एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला हुआ. यहां पुलिस टीम पर हुए हमले में थानाध्यक्ष सहित 7 पुलिसकर्मी गंभीर रुप से घायल हो गए. जानकारी अनुसार पूरा मामला बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, बीती 16 दिसंबर को लखीपुर निवासी कन्हैया शर्मा शख्स अचानक से लापता हो गए थे. परिजनों ने 14 लोगों के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज कराया था. इसके बाद 18 दिसंबर को कन्हैया शर्मा का शव गंगा नदी से बरामद हुआ. जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस टीम के वाहनों में तोड़फोड़ की. इस दौरान सालिमपुर थानाध्यक्ष समेत 5 से 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए.
बताया जा रहा है कि कन्हैया शर्मा का शव गंगा से बरामद होने पर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते स्थिति हिंसक हो गई और पुलिस पर हमला किया गया. इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. इस घटना के बाद एसडीपीओ-2 आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर आरा में एक हवलदार की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है.
मृतक की पहचान भगवतपुर गांव निवासी पशुपति नाथ तिवारी के रूप में हुई है. वे झारखंड के हजारीबाग जिले में चालक हवलदार के पद पर कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले ही वे छुट्टी लेकर अपने पैतृक गांव आए थे और यहां उनकी बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीओ टू रंजीत कुमार सिंह और चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस मृतक की पत्नी मणी देवी से पूछताछ कर रही है.