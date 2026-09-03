'आपका दर्द देखकर मन बेहद दुखी है', भोजपुर में बाढ़ का कहर देख पवन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बड़ी अपील

पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पीपरपाती, आरा समेत भोजपुर के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आ रही तस्वीरें और लोगों की तकलीफ देखकर मन बेहद दुखी है. कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं, तो कहीं बाढ़ और कटान के कारण लोगों के सिर से छत और पैरों के नीचे की जमीन तक छिनने का डर बना हुआ है. जिन परिवारों ने वर्षों की मेहनत से अपना घर और संसार बसाया, आज वही सब कुछ आंखों के सामने संकट में है. यह समय सिर्फ चिंता जताने का नहीं, मदद के लिए खड़े होने का है. मैं अपने पीपरपाती और आरा समेत सभी बाढ़ पीड़ित भाई-बहनों के साथ हूं. बहुत जल्द आपके बीच आकर आपकी तकलीफ को करीब से देखने और हर संभव सेवा-सहयोग करने का प्रयास करूंगा.