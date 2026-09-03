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'आपका दर्द देखकर मन बेहद दुखी है', भोजपुर में बाढ़ का कहर देख पवन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बड़ी अपील

भोजपुर में बाढ़ का कहर देख पवन सिंह ने आवाज उठाया है. उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से बाढ़ राहत बचाव कार्य के लिए बड़ी अपील की है. भोजपुरी सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नम्र निवेदन है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर तेज किया जाए.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:44 PM IST
'आपका दर्द देखकर मन बेहद दुखी है', भोजपुर में बाढ़ का कहर देख पवन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बड़ी अपील
Image Credit: पवन सिंह, एमएलसी, बीजेपी (Photo- @PawanSingh909)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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