'आपका दर्द देखकर मन बेहद दुखी है', भोजपुर में बाढ़ का कहर देख पवन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी से की बड़ी अपील

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भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों अपने गृह क्षेत्र भोजपुर में बाढ़ से प्रभावित लोगों की हालत को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बाढ़ प्रभावित इलाकों और वहां रहने वाले लोगों की कुछ तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने लोगों की परेशानियों को सामने रखा और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वह अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से राहत और बचाव कार्य को तेज करने की अपील की.
पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पीपरपाती, आरा समेत भोजपुर के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आ रही तस्वीरें और लोगों की तकलीफ देखकर मन बेहद दुखी है. कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं, तो कहीं बाढ़ और कटान के कारण लोगों के सिर से छत और पैरों के नीचे की जमीन तक छिनने का डर बना हुआ है. जिन परिवारों ने वर्षों की मेहनत से अपना घर और संसार बसाया, आज वही सब कुछ आंखों के सामने संकट में है. यह समय सिर्फ चिंता जताने का नहीं, मदद के लिए खड़े होने का है. मैं अपने पीपरपाती और आरा समेत सभी बाढ़ पीड़ित भाई-बहनों के साथ हूं. बहुत जल्द आपके बीच आकर आपकी तकलीफ को करीब से देखने और हर संभव सेवा-सहयोग करने का प्रयास करूंगा.
उन्होंने आगे लिखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से नम्र निवेदन है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर तेज किया जाए. जरूरतमंद परिवारों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जाए. लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नाव और अन्य संसाधनों की व्यवस्था हो. साथ ही जहां कटान का खतरा है, वहां तत्काल बचाव के ठोस इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी परिवार का घर और जमीन तबाही की भेंट न चढ़े. मुश्किल की इस घड़ी में कोई परिवार खुद को अकेला महसूस न करे. आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी चिंता हमारी चिंता है.
पोस्ट के आखिर में पवन सिंह ने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि बाढ़ और कटान से प्रभावित हर परिवार सुरक्षित रहे, किसी के घर का चिराग न बुझे और जल्द ही सभी के जीवन में फिर से सुकून लौटे. सेवा भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और आवाज भी उठाएंगे. आपका अपना बेटा-भाई-पवन.
बता दें कि भोजपुर जिले के कई इलाकों में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का असर लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है. कई जगहों पर पानी सड़कों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो रहा है. कुछ गांवों के आसपास भी बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाहर निकलना भी लोगों के लिए चुनौती बन गया है. बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़क और पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी सामने आई हैं.
इनपुट: आईएएनएस