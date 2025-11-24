Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3016438
Zee Bihar JharkhandBH Bhojpur

Dharmendra: 'धर्मेन्द्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया', 'हीमैन' के निधन पर भावुक हुए पवन सिंह

Pawan Singh-Dharmendra Bond: फिल्म 'देस परदेस' में धर्मेंद्र ने पॉवर स्टार पवन सिंह के पिता की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म के बाद से पवन सिंह उन्हें पिता की तरह की पूजने लगे थे. अब धर्मेंद्र के निधन से पवन सिंह काफी दुखी हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:44 PM IST

Trending Photos

धर्मेंद्र के साथ पवन सिंह
धर्मेंद्र के साथ पवन सिंह

Pawan Singh On Dharmendra Dies: बॉलीवुड के 'हीमैन' यानी धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. बॉलीवुड में करीब 6 दशक तक अपना दबदबा स्थापित करने वाले धर्मेंद्र ने कई भोजपुरी फिल्मों में भी खूब काम किया है. भोजपुरी फिल्म 'देस परदेस' में धर्मेंद्र ने पॉवर स्टार पवन सिंह के पिता की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म के बाद से पवन सिंह उनके (धर्मेंद्र) के बिग फैन बन गए थे और उन्हें अपने पिता के समान ही समझने लगे थे. धर्मेंद्र भी पवन सिंह पर अपने बेटे की तरह प्यार लुटाते थे. अब धर्मेंद्र के निधन से पवन सिंह काफी दुखी हुए हैं. पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक ट्वीट करके अपने भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है.

पवन सिंह ने एक्स पर लिखा कि धर्मेन्द्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है. आज ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, ज़िन्दगी से ही एक रौशन उजाला चला गया हो. मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला. सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले.

TAGS

Pawan SinghDharmendra

Trending news

Pawan Singh
धर्मेंद्र के निधन पर पवन सिंह का भावुक ट्वीट, बोले- इस खबर ने भीतर तक तोड़ दिया
Minister Irfan Ansari
SIR पर मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा- BLO आए तो घर में बंद करके...
BSSC Recruitment 2025
BSSC Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए बड़ा मौका, BSSC ने जारी की बंपर भर्ती
Bihar News
कोर्ट मैरिज के 1 साल बाद ही धुआं हुआ बचपन का प्यार, दूसरी शादी की फिराक में पति
BSEB
BSEB ने जारी की STET परीक्षा की आंसर-की, चेक करें अपना प्रदर्शन
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही चर्चाओं में आ गई होम मिनिस्ट्री, जानें इसका ढांचा
Rabri Devi
IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी ने की जज बदलने की मांग, कल हो सकती है सुनवाई
Samastipur News
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ब्लास्ट, कचरे के ढेर में एसिड टैंक फटा, 4 घायल
Bhagalpur News
बारात में लड़कियों को छेड़ रहा था मो. मोजस्सम! विरोध करने पर बारातियों को पीटा
Dhanbad News
ITBP जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, बिहार चुनाव में लगी थी ड्यूटी