Dharmendra: 'धर्मेन्द्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया', 'हीमैन' के निधन पर भावुक हुए पवन सिंह

Pawan Singh-Dharmendra Bond: फिल्म 'देस परदेस' में धर्मेंद्र ने पॉवर स्टार पवन सिंह के पिता की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म के बाद से पवन सिंह उन्हें पिता की तरह की पूजने लगे थे. अब धर्मेंद्र के निधन से पवन सिंह काफी दुखी हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया.
Pawan Singh On Dharmendra Dies: बॉलीवुड के 'हीमैन' यानी धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. बॉलीवुड में करीब 6 दशक तक अपना दबदबा स्थापित करने वाले धर्मेंद्र ने कई भोजपुरी फिल्मों में भी खूब काम किया है. भोजपुरी फिल्म 'देस परदेस' में धर्मेंद्र ने पॉवर स्टार पवन सिंह के पिता की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म के बाद से पवन सिंह उनके (धर्मेंद्र) के बिग फैन बन गए थे और उन्हें अपने पिता के समान ही समझने लगे थे. धर्मेंद्र भी पवन सिंह पर अपने बेटे की तरह प्यार लुटाते थे. अब धर्मेंद्र के निधन से पवन सिंह काफी दुखी हुए हैं. पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक ट्वीट करके अपने भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है.
पवन सिंह ने एक्स पर लिखा कि धर्मेन्द्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है. आज ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, ज़िन्दगी से ही एक रौशन उजाला चला गया हो. मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला. सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले.
— Pawan Singh (@PawanSingh909) November 24, 2025