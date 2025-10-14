पवन सिंह का प्लान बी, अपने लिए नहीं अब मां के लिए बैटिंग कर रहे: सूत्र

Bihar Chunav 2025: पवन सिंह ने पहले लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाने की सोची, लेकिन पश्चिम बंगाल की महिलाओं को लेकर गाए गए उनके गाने वायरल हो गए थे. इस बार जैसे ही वे भाजपा में शामिल हुए, उनकी पत्नी ने विवाद खड़ा कर दिया. अब वे अपनी मां के लिए बैटिंग कर रहे हैं.
Bihar Chunav 2025: पवन सिंह को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. हाल ही में पवन सिंह भाजपा में शामिल हुए थे. उसके बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची थीं और काफी विवाद खड़ा हो गया था. उसके बाद पवन सिंह ने खुद के चुनाव लड़ने की खबरों पर ब्रेक लगा दिया था. अब खबर आ रही है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वे अपनी मां प्रतिमा सिंह के लिए भाजपा का टिकट मांग रहे हैं. बताया तो यह भी जा रहा है कि पवन सिंह और भाजपा नेताओं के बीच इसी तरह की डील भी हुई है और वे यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते. माना जा रहा है कि भाजपा पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह को आरा या फिर काराकाट से टिकट दे सकती है.