/पिछले साल जवैनिया तो इस बार पीपरपाती! गंगा के रौद्र रूप से गांव के अस्तित्व पर मंडराया बड़ा संकट

राज्य चुनें
Bhojpur Flood: बिहार के भोजपुर जिले में गंगा के रौद्र रूप एक बार फिर पिछले साल के इतिहास को दोहराती नजर आ रही है. भोजपुर का जवैनिया गांव पिछले साल गंगा के तेज कटाव और बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह नदी में विलीन हो गया था. उस त्रासदी का दर्द वहां के लोग अब तक झेल रहे हैं. वहीं, अब भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड का पीपरपाती गांव भी गंगा के रौद्र रूप के कारण समाहित होने के कगार पर पहुंच गया है. गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ गांव में लगातार कटाव हो रहा है, जिसके चलते कई घर गंगा में समा चुके हैं.
कटाव और बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीपरपाती गांव के लोग अपने घर छोड़कर सरकारी स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका घर कब गंगा में समा जाएगा. सुरक्षा के लिहाज से लोगों ने अपने घरों का जरूरी सामान निकालकर स्कूलों में डेरा डाल लिया है. गांव में हर तरफ भय और दहशत का माहौल है. गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता और बढ़ती जा रही है.
पीपरपाती गांव के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी नाराज नजर आ रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी भयावह स्थिति के बावजूद उन्हें अब तक अपेक्षित मदद नहीं मिल सकी है. कई परिवार अपने घरों को अपनी आंखों के सामने गंगा में समाते देखने को मजबूर हैं. बाढ़ और कटाव से प्रभावित लोग नम आंखों से अपने घर और गांव को याद करते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं.
हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक रसोई, चिकित्सा सुविधा समेत अन्य जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर है, लेकिन गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पीपरपाती गांव के लोगों को अब अपने घर और गांव के अस्तित्व को बचाने की चिंता सता रही है. गंगा का रौद्र रूप देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह