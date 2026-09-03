/पिछले साल जवैनिया तो इस बार पीपरपाती! गंगा के रौद्र रूप से गांव के अस्तित्व पर मंडराया बड़ा संकट

Bhojpur Flood: बिहार के भोजपुर जिले में गंगा के रौद्र रूप एक बार फिर पिछले साल के इतिहास को दोहराती नजर आ रही है. भोजपुर का जवैनिया गांव पिछले साल गंगा के तेज कटाव और बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह नदी में विलीन हो गया था. उस त्रासदी का दर्द वहां के लोग अब तक झेल रहे हैं. वहीं, अब भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड का पीपरपाती गांव भी गंगा के रौद्र रूप के कारण समाहित होने के कगार पर पहुंच गया है. गंगा के बढ़ते जलस्तर के साथ गांव में लगातार कटाव हो रहा है, जिसके चलते कई घर गंगा में समा चुके हैं.