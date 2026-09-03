Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bhojpur
  • /पिछले साल जवैनिया तो इस बार पीपरपाती! गंगा के रौद्र रूप से गांव के अस्तित्व पर मंडराया बड़ा संकट

पिछले साल जवैनिया तो इस बार पीपरपाती! गंगा के रौद्र रूप से गांव के अस्तित्व पर मंडराया बड़ा संकट

Bhojpur Flood: बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड में गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज कटाव ने पीपरपाती गांव के लोगों की चिंता बढ़ा दी है. कटाव की वजह से कई घर गंगा में समा चुके हैं, जबकि दर्जनों परिवार सुरक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 03, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:02 PM IST
पिछले साल जवैनिया तो इस बार पीपरपाती! गंगा के रौद्र रूप से गांव के अस्तित्व पर मंडराया बड़ा संकट
Image Credit: पिछले साल जवैनिया तो इस बार पीपरपाती! गंगा के रौद्र रूप से गांव के अस्तित्व पर मंडराया बड़ा संकट

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार में उफान पर नदियां: वाल्मीकिनगर और कोसी बराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी
2
3
4
5