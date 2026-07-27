/भोजपुर: पावरगंज अंडरपास के पास बेहोश मिली पंजाब की महिला, पूर्व विधायक ने देखा तो पुलिस को दी सूचना

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भोजपुर के आरा शहर में रविवार (26 जुलाई) की देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नवादा थाना क्षेत्र स्थित पावरगंज अंडरपास के पास एक महिला बेहोशी की हालत में मिली. महिला अचेत अवस्था में झाड़ियों के पास पड़ी हुई थी. इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. जानकारी के अनुसार, अगिआंव के पूर्व विधायक मनोज मंजिल इस मार्ग से पैदल गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर झाड़ियों में पड़ी महिला पर गई. उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए स्थानीय नवादा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी.
सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर पूर्व विधायक के सहयोग से महिला को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है. महिला की पहचान उसके पास से बरामद आधार कार्ड के आधार पर हुई है. वह पंजाब के लुधियाना जिले के चंडीगढ़ रोड स्थित पुलिस कॉलोनी, सेक्टर नंबर 32 (ए) की निवासी बताई जा रही है. महिला की पहचान सुमित रंजन की 32 वर्षीया पत्नी शिवानी सिंह के रूप में हुई है. पूर्व विधायक मनोज मंजिल ने बताया कि जब उन्होंने महिला को देखा, तो उसके पास ही उसका पर्स भी पड़ा हुआ था.
घटनास्थल से मिले पर्स में सिंदूर की डिब्बी और अन्य निजी सामान मिलने से इस मामले में प्रेम-प्रसंग होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, चंडीगढ़ की रहने वाली यह महिला आरा तक कैसे पहुंची और किन परिस्थितियों में वहां बेहोश हुई, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. फिलहाल, नवादा थाना पुलिस महिला की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि महिला के होश में आने के बाद ही इस पूरे घटनाक्रम के वास्तविक खुलासा हो सकेगा.
रिपोर्ट- मनीष कुमार