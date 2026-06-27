/भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: रितेश पांडे पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, सरकार से की उच्चस्तरीय जांच की मांग

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला तुल पकड़ते जा रहा है. इस घटना के बाद से ही इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लगातार भारत भूषण तिवारी के घर पहुंचकर न्याय क मांग कर रहे हैं. स्थानीय लोगों को कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. आज न्याय की मांग करने के लिए रितेश पांडे भी भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे.