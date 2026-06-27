Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bhojpur
  • /भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: रितेश पांडे पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, सरकार से की उच्चस्तरीय जांच की मांग

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: रितेश पांडे पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, सरकार से की उच्चस्तरीय जांच की मांग

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला में भोजपुरी गायक रितेश पांडे भी भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया. साथ ही भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 27, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:00 AM IST
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: रितेश पांडे पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, सरकार से की उच्चस्तरीय जांच की मांग
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: रितेश पांडे पहुंचे पीड़ित परिवार के घर
Bharat Bhushan Tiwari Encounter15 min ago
2
Bihar Electricity42 min ago
3
Bihar News1 hr ago
4
Jamui News1 hr ago
5
Bharat Tiwari encounter case1 hr ago