/भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला: रितेश पांडे पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, सरकार से की उच्चस्तरीय जांच की मांग

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Bharat Bhushan Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला तुल पकड़ते जा रहा है. इस घटना के बाद से ही इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लगातार भारत भूषण तिवारी के घर पहुंचकर न्याय क मांग कर रहे हैं. स्थानीय लोगों को कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके. आज न्याय की मांग करने के लिए रितेश पांडे भी भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचे.
भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे भी भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की. रितेश पांडे ने परिवार के ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर समाज में किसी के साथ गलत हुआ है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
रितेश पांडे ने इस दौरान सरकार से भी अपील की है कि भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी पुलिसकर्मी इस घटना में शामिल हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति हो सके.
इस मुलाकात के दौरान भरत भूषण तिवारी के परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी रितेश पांडे को दी और न्याय की गुहार लगाई. इस दौरान उनके घर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की. इसी मामले में कुछ दिन पहले भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी भारत भूषण तिवारी के घर पहुंचे थे और उनके परिजनों से मुलाकात की थी.
रिपोर्ट: मनीष कुमार सिंह