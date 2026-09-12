/Bihar Crime: सीतामढ़ी में जिल परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या, भोजपुर में अपराधियों का कहर!

सीतामढ़ी में डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में आज (शनिवार, 12 सितंबर) की अहले सुबह जिला परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान बैद्यनाथ महतो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बैद्यनाथ महतो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. बदमाशों ने बैद्यनाथ महतो को आठ गोलियां मारीं, जिससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने डुमरा थाने का घेराव किया. लोगों का कहना है कि मृतक बैद्यनाथ महतो पर इससे पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी. ग्रामीणों का आरोप है कि उस वक्त पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. जिसका नतीजा यह हुआ कि आज बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद ग्रामीणों ने आगजनी करके अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की.