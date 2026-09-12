/Bihar Crime: सीतामढ़ी में जिल परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या, भोजपुर में अपराधियों का कहर!

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सीतामढ़ी में डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में आज (शनिवार, 12 सितंबर) की अहले सुबह जिला परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान बैद्यनाथ महतो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बैद्यनाथ महतो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. बदमाशों ने बैद्यनाथ महतो को आठ गोलियां मारीं, जिससे घटना स्थल पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है. घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने डुमरा थाने का घेराव किया. लोगों का कहना है कि मृतक बैद्यनाथ महतो पर इससे पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी. ग्रामीणों का आरोप है कि उस वक्त पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. जिसका नतीजा यह हुआ कि आज बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद ग्रामीणों ने आगजनी करके अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की.
इसी तरह से भोजपुर जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव में भूसा रखने के विवाद में एक अधेड़ को बदमाशों ने गोली मार दी है. जख्मी की पहचान सिन्हा थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव निवासी केश्वर साह के रूप में हुई है. घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है. घटना को लेकर गांव में आसपास की इलाके में सनसनी मच गई है. बताया जाता है कि शाहजहांपुर गांव स्थित यात्री शेड में दो लोगों के बीच भूसा रखने को लेकर विवाद हो गया. इसी विवाद में हथियारबंद बदमाश ने केश्वर साह को गोली मार दी. सूचना मिलते ही सिन्हा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस अब हमलावर की तलाश में जुट गई है.
दूसरी ओर भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना के वार्ड नंबर चार के गढ़नी बाजार मोहल्ले में हेरोइन के धंधे का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल की पहचान मोहम्मद सफी (48 वर्षीय) के रूप में हुई. घायल मोहम्मद सफी ने गांव के ही कुछ लोगों पर गोली मारने का नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. घायल शख्स के भतीजे ने बताया कि दो दिन पहले गांव में हेरोइन के धंधे को बंद करवाने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी. इसमें सभी ने इस अपराध का विरोध करने की बात कही थी. इसी बात से नाराज होकर गांव के ही नामजद बदमाशों ने घर में घुस कर मोहम्मद सफी को गोली मार दी. घटना के बाद बदमाश हथियार लहराते फरार हो गए. परिजनों के बयान पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और आगे की करवाई में जुट गई है.
सीतामढ़ी से त्रिपुरारी और भोजपुर से मनीष कुमार की रिपोर्ट