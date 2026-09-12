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Bihar Crime: सीतामढ़ी में जिल परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या, भोजपुर में अपराधियों का कहर!

सीतामढ़ी में डुमरा थाना क्षेत्र के केथरिया गांव में आज (शनिवार, 12 सितंबर) की अहले सुबह जिला परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान बैद्यनाथ महतो के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बैद्यनाथ महतो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 12, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:19 AM IST
Bihar Crime: सीतामढ़ी में जिल परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या, भोजपुर में अपराधियों का कहर!
Image Credit: सीतामढ़ी में जिल परिषद सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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