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भरत तिवारी को गोली मारने वाला STF जवान गिरफ्तार, DGP ने बताया- कहां तक पहुंची जांच?

Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी को गोली मारने वाले STF जवान को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. डीजीपी विनय कुमार ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि केस जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, गिरफ्तारी होती रहेगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 01, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:00 PM IST
भरत तिवारी को गोली मारने वाला STF जवान गिरफ्तार, DGP ने बताया- कहां तक पहुंची जांच?
Image Credit: भरत तिवारी को गोली मारने वाला STF जवान गिरफ्तार, DGP ने बताया- कहां तक पहुंची जांच? (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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