/भरत तिवारी को गोली मारने वाला STF जवान गिरफ्तार, DGP ने बताया- कहां तक पहुंची जांच?

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चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने STF के आरोपी जवान अक्षय को आरा से गिरफ्तार कर लिया है. मृतक भरत तिवारी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हथियार डालने के बावजूद आरोपी जवान ने भरत पर गोली चलाई थी. वे आरोपी एसटीएफ जवान की तुरंत गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बना रहा थे. परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपी जवान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे. बिहार के DGP विनय कुमार ने STF जवान अक्षय की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि आरोपी जवान की गिरफ्तारी हो गई है. उन्होंने कहा कि जूडिशियल इन्क्वारी चल रही है. उसमें जो एविडेंस आएं हैं, उसके आधार पर कार्रवाई हुई है. डीजीपी ने कहा कि केस जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, गिरफ्तारी होती रहेगी.
बता दें कि 17 जून को भोजपुर जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की गोली लगी थी. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. एनकाउंटर से पहले भरत तिवारी ने फेसबुक में लाइव आकर आत्मसमर्पण करने की बात कही थी. वायरल वीडियो में उसने अपना हथियार फेंक दिया था. इसी कारण से परिजनों ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी बताया था. मामले के तूल पकड़ने पर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और मामले की जांच कानून के अनुसार की जा रही है.
अब आरोपी आरोपी जवान अक्षय की गिरफ्तारी पर आरा के SP राज ने कहा कि बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शामिल पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार पुलिसकर्मी की पहचान अक्षय के तौर पर हुई है. यह ऑपरेशन आरा पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने मिलकर चलाया था. आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है. कानून के मुताबिक जांच जारी है.