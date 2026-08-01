/भरत तिवारी को गोली मारने वाला STF जवान गिरफ्तार, DGP ने बताया- कहां तक पहुंची जांच?

चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने STF के आरोपी जवान अक्षय को आरा से गिरफ्तार कर लिया है. मृतक भरत तिवारी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हथियार डालने के बावजूद आरोपी जवान ने भरत पर गोली चलाई थी. वे आरोपी एसटीएफ जवान की तुरंत गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बना रहा थे. परिजनों का कहना था कि जब तक आरोपी जवान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे. बिहार के DGP विनय कुमार ने STF जवान अक्षय की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि आरोपी जवान की गिरफ्तारी हो गई है. उन्होंने कहा कि जूडिशियल इन्क्वारी चल रही है. उसमें जो एविडेंस आएं हैं, उसके आधार पर कार्रवाई हुई है. डीजीपी ने कहा कि केस जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, गिरफ्तारी होती रहेगी.