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भरत तिवारी एनकाउंटर केस में SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए

Bharat Tiwari Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का विकल्प दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की है?

Written ByArvind SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 30, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:46 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर केस में SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए
Image Credit: भरत तिवारी एनकाउंटर केस में SC का सुनवाई से इनकार (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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