/भरत तिवारी एनकाउंटर केस में SC का सुनवाई से इनकार, कहा- हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए

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Supreme Court On Bharat Tiwari Encounter Case: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया. सुनवाई के दौरान वकील विशाल तिवारी ने कोर्ट से कहा कि यह गंभीर मामला है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही एनकाउंटर का लेकर दिशानिर्देश जारी कर चुका है. इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए. सुप्रीम कोर्ट ने वकील विशाल तिवारी से पूछा कि आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की है? इस पर वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह मामला काफी संगीन है. इसकी अर्जेंट में सुनवाई की जाए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं है. आप इस मामले को रजिस्ट्रार के पास मेंशन कराइए. हम इसको देखते हैं.
सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट जाने के बजाए आर्टिकल-32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया? कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए वकील विशाल तिवारी से पूछा कि आपकी ओर से याचिका दाखिल करने का क्या औचित्य है? जिस पर वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ा गम्भीर मसला है, इसलिए उनकी ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है.
वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने अहम फैसले में एनकाउंटर को लेकर दिशानिर्देश जारी कर चुका है. हमने याचिका में उन पर प्रभावी अमल की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट भी इस मामले के सुनवाई करने में समर्थ है. आप चाहे तो हाई कोर्ट का रुख कर सकते है.
बता दें कि भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था. अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई है. अदालत से गुहार लगाई गई थी कि वह इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश जारी करे.