आबादी 2 हजार, कॉल हुए 20 हजार: भालूनी गांव के संदिग्ध कॉलिंग पैटर्न ने खोला अवैध सिम-बॉक्स का राज; 500 किमी दूर मालदा से एक्टिवेट हुए थे सिम कार्ड

Bihar Cyber Fraud: आरा से लगभग 35-40 किमी दूर भालुनी गांव में पिछले कुछ समय कुछ ऐसा हो रहा था, जो सामान्य नहीं था. सरकारी एजेंसियों का ध्यान बार बार इस गांव की ओर जा रहा था. सबसे पहले नारायणपुर इलाके से आने वाली कॉल्स की बेहिसाब संख्या ने शक जाहिर किया. जैसे: 5 से 7 जुलाई, 2025 के बीच करीब 20 हजार कॉल्स, जबकि इलाके की आबादी मात्र 2125 है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, 10 जुलाई, 2025 को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से पटना स्थित बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को एक औपचारिक सूचना मिली, जिसमें कहा गया था कि उसकी डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने भोजपुर जिले के नारायणपुर इलाके से संदिग्ध गतिविधि देखी है. टावर डंप डेटा, IMEI और कॉलिंग पैटर्न के विश्लेषण से एक अवैध सिम-बॉक्स सेटअप का पता चला, जिससे एक साथ कई सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता था.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हिसाब से अधिकारियों को शक था कि इस बॉक्स का इस्तेमाल इंटरनेशनल वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) कॉल को भारतीय मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए रूट करने के लिए किया जा रहा था, जिससे उनकी असली जगह छिपाई जा रही थी. इसके अलावा, जून 2024 में, तेलंगाना पुलिस ने भी नारायणपुर को एक ऐसी जगह के रूप में पहचाना था, जो अवैध VoIP रूटिंग से जुड़ी हो सकती है. साथ ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बिहार पुलिस के साथ 67 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट शेयर की. बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) के DIG, मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा, "इन नंबरों से देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को कॉल किए गए थे." सभी 67 नंबर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में, जो लगभग 500 किमी दूर है, सिर्फ़ दो बिक्री केंद्रों से एक्टिवेट किए गए थे. यह व्यक्तिगत इस्तेमाल के बजाय संगठित गिरोह होने का संकेत देता है.

भालुनी गांव का एक घर खेतों के बीचोंबीच खड़ा है, जिसकी दीवारें प्लास्टर नहीं की गई हैं, लेकिन दरवाज़ा चमकीले नीले रंग का है. यह नीला रंग टिन के दरवाज़े पर चिपके 'अल्ट्राशाइन शीट' के पोस्टर की वजह से है. घर मुकेश का है और उसी घर से, उस दरवाज़े के पीछे, जिसके लोहे का फ्रेम और कुंडी थी, एक अवैध सिम नेटवर्क चलाया जा रहा था. इसका इस्तेमाल कथित तौर पर इंटरनेशनल कॉल को रीडायरेक्ट करने और साइबर फ्रॉड करने के लिए किया जाता था, जिसे कंबोडिया और थाईलैंड जैसे दूर के ग्लोबल हब से चलाया जा रहा था.

EOU के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा, शुरुआती आकलन से पता चलता है कि इस सिम ऑपरेशन की वजह से अकेले टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 50 करोड़ रुपये तक का रेवेन्यू लॉस हुआ है. इसी साल की शुरुआत में 9 जनवरी को, CBI ने इस मामले की जांच जांच अपने हाथ में लेते हुए FIR दर्ज की थी. ढिल्लों कहते हैं, कुछ कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटरों ने सरकारी कल्याण योजनाओं में लोगों का नाम दर्ज कराने के बहाने गांव-स्तर पर कैंप लगाए और उनका बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया. इस डेटा का इस्तेमाल, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटरों और रिटेलरों के साथ मिलकर, बड़ी संख्या में सिम कार्ड हासिल करने के लिए किया गया. इन कार्डों को बाद में सिम बॉक्स के ज़रिए भेजा गया और साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया.

नारायणपुर ऑपरेशन के शुरुआती बिंदुओं को जोड़ने के बाद, EOU ने DSP पंकज कुमार के नेतृत्व में ज़मीनी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया था. 29 जुलाई को, SIT टीम पटना से नारायणपुर और फिर भालूनी गई. DIG ढिल्लों ने बताया, सिम बॉक्स को 24×7 बिना रुकावट के पावर बैकअप की ज़रूरत होती है, लेकिन उस इलाके में लगातार बिजली की सप्लाई आम बात नहीं है. बिजली की खपत के पैटर्न और आगे की स्थानीय जानकारी के आधार पर, हमने भालूनी गांव स्थित मुकेश के घर पर फोकस किया.

स्थानीय पुलिसकर्मियों, हथियारबंद अधिकारियों और टेलीकॉम विभाग के एक प्रतिनिधि के साथ, उन्होंने नीले दरवाज़े वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया. घर का मालिक मुकेश तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी वहां मिल गई. EOU अधिकारियों ने बताया कि अगर घर वैश्विक संबंधों वाले ऑपरेशन के केंद्र से बहुत दूर लग रहा था, तो वांछित सिम-बॉक्स भी उतने ही सामान्य थे – सीमेंट के एक किनारे पर रखे चार काले आयताकार बॉक्स और वे अभी भी चल रहे थे. रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने अधिकारियों को बताया कि उसका पति दो साल से बॉक्स चला रहा था और उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था.

EOU अधिकारियों ने दो 32-स्लॉट सिम बॉक्स और दो 256-स्लॉट सिम बॉक्स, साथ ही कई टेलीकॉम ऑपरेटरों (BSNL, Airtel, Vodafone-Idea, Jio) के 186 सिम कार्ड ज़ब्त किए. रिपोर्ट के अनुसार राउटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, बैंक कार्ड, पहचान पत्र और 81,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए. एक EOU अधिकारी ने बताया कि महिला ने सभी सामानों की पहचान बताते हुए कहा कि उसका पति इनका इस्तेमाल करता था. बिहार पुलिस की साइबर यूनिट दो और जगहों से SIM-बॉक्स डिवाइस ज़ब्त होने की जांच कर रही है, जबकि पिछले साल सुपौल में पकड़े गए एक मामले को भी नारायणपुर के मामले के साथ CBI को ट्रांसफर कर दिया गया है.

DIG ढिल्लों बताते हैं कि जांच से पता चलता है कि ये सभी अलग-अलग ऑपरेशन थे, लेकिन एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसे दक्षिण-पूर्व एशिया से चलाया जा रहा था. ढिल्लों कहते हैं, हर सिम-बॉक्स रखने वाले को दूसरे के बारे में पता नहीं होता, ताकि अगर कोई पकड़ा जाए, तो पूरा ऑपरेशन खतरे में न पड़े. अधिकारियों के अनुसार, सुपौल ऑपरेशन में गोसपुर गांव में 50 मोबाइल नंबरों से रोज़ाना 10,000 से ज़्यादा कॉल किए जा रहे थे. जांचकर्ताओं ने 231 संदिग्ध नंबरों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनके सिम कार्ड बिहार में कुछ जगहों से एक्टिवेट किए गए थे.

नेपाल सीमा के पास होने के कारण, इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी. एक और चिंता इस ऑपरेशन से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के सबूत थे. अब देश भर के साइबर मामलों की जांच गोसपुर से लिंक के लिए की जा रही है. दूसरी ओर, भालूनी गांव में उस व्यक्ति को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. पड़ोसियों ने अपनी पहचान बताने से इनकार करते हुए कहा कि EOU की छापेमारी के अगले दिन उस व्यक्ति ने खुद ही सरेंडर कर दिया था.

दो महीने बाद, सितंबर 2025 में, उसने ज़िला अदालत में ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी, यह दावा करते हुए कि उसे झूठा फंसाया गया है. अदालत ने बरामदगी की मात्रा और आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए अर्ज़ी खारिज कर दी थी. नवंबर में, मुकेश ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि वह सीधे तौर पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल नहीं था और बड़े सिंडिकेट में उसकी कोई भूमिका नहीं थी. मुकेश के वकील ने अदालत को बताया कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और अगर हुआ भी है, तो ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने उन बरामद डिवाइसों से किसी को धोखा दिया है.

3 दिसंबर को, हाई कोर्ट ने मुकेश को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया. भालूनी गांव में, मुकेश का घर बंद है, पड़ोसी दावा करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वह और उसका परिवार कहाँ है. वे यह भी दावा करते हैं कि वे अभी भी हैरान हैं कि चार बच्चों का पिता खुद को ऐसे ऑपरेशन में कैसे फंसा पाया जो उनकी समझ से परे है और - वे ज़ोर देते हैं - उसकी समझ से भी परे है.

मुकेश ने पूरा जीवन गांव में बिताया है. गांव वाले बताते हैं कि वह कभी बिहार से बाहर नहीं गया. मुकेश के पिता भी आर्मी में बिहार रेजिमेंट में थे और 2012 में उनकी मौत हो गई थी. उनकी माँ का 2023 में निधन हो गया. एक रिश्तेदार का दावा है कि SIM-बॉक्स का सामान मुकेश को किसी और ने दिया था. उसने हमें बताया कि वह आदमी मशीन लाया था और उसे रखने के लिए कहा था. उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि इसका इस्तेमाल किसलिए किया जा रहा था. गाँववालों का कहना है कि जुलाई 2025 में पुलिस की कार्रवाई से वे सब हैरान रह गए. हमने पहले कभी ऐसे डिवाइस नहीं देखे थे. ग्रामीण यह भी कहते हैं कि मुकेश ने अब पर्सनल फोन भी रखना बंद कर दिया है.