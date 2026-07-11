/भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की तैयारी, 12 जुलाई को दिल्ली में महाआंदोलन

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भोजपुर जिले के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और न्याय की मांग तेज हो गई है. इसके लिए 12 जुलाई, 2026 को देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर एक विशाल धरना-प्रदर्शन होने जा रहा है. ‘वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा’ की अगुवाई में भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन होगा.
न्यायिक जांच में दर्ज हुए भरत तिवारी के माता-पिता बयान
भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में एक तरफ जहां सरकार सजग होते हुए न्यायिक जांच शुरू करवा चुकी है. वहीं, भरत तिवारी के परिजनों का जांच के क्रम में बयान भी दर्ज किया जाने लगा है. शनिवार को आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच को लेकर एक विशेष न्यायालय का शुरूआत किया गया है. जिसमें बिहार सरकार की तरफ से मनोनीत रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने आज पहली सुनवाई में भारत तिवारी के माता और पिता का कलम बंद बयान दर्ज करवाया है.
रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के सामने भरत तिवारी के माता और पिता ने तमाम घटना क्रम का जिक्र किया है. उन्होंने यह भी बताया है कि घटनाक्रम के जिम्मेवार जिले के कौन-कौन पदाधिकारी हैं. भरत तिवारी के माता-पिता ने न्यायालय पर भरोसा जताया है. वहीं, भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की जांच को लेकर सरकार काफी सजग दिखाई दे रही है.
क्या है पूरी घटना?
भरत भूषण तिवारी क्षेत्र में विस्थापितों और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाते थे. सिस्टम की बेरुखी से तंग आकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ आक्रामक बयान दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया. 17 जून, 2026 को हुए इस घटनाक्रम में पुलिस का दावा है कि भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.
दूसरी तरफ घटना के समय चल रहे फेसबुक लाइव वीडियो और चश्मदीदों के मुताबिक, भरत तिवारी ने पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए थे और वे पूरी तरह निहत्थे थे. इसके बावजूद उन पर गोलियां चलाई गईं, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.