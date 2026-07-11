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भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की तैयारी, 12 जुलाई को दिल्ली में महाआंदोलन

Bharat Tiwari News: ‘वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा’ की अगुवाई में भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक आंदोलन होगा. यह आंदोलन 12 जुलाई, 2026 को देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर होगा.

Written ByShailendra
Published: Jul 11, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:59 PM IST
भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की तैयारी, 12 जुलाई को दिल्ली में महाआंदोलन
Image Credit: (Photo-AI) भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने की तैयारीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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