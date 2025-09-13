Bhojpur News: एके-47 और देसी हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस
Bhojpur News: एके-47 और देसी हथियारों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस

Bhojpur News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुर के शाहपुर में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एके-47 समेत कई अवैध हथियार बरामद किए गए. पंकज राय और अंकित यादव को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस उनके आपराधिक नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 13, 2025, 07:50 PM IST

भोजपुर न्यूज़
भोजपुर न्यूज़

Bhojpur News: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है. इसी कड़ी में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर एक घर से एके-47 सहित कई अवैध हथियार बरामद किए. इस मामले में दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि शाहपुर क्षेत्र के कुछ घरों में बड़ी मात्रा में हथियार छिपाए गए हैं. इस जानकारी के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर छापेमारी की. अधिकारी ने कहा कि पंकज राय उर्फ सत्यजीत राय और शाहपुर वार्ड दस के निवासी अंकित यादव के घरों में छापेमारी की गई. उस समय दोनों अपने घरों में सो रहे थे. 

तलाशी के दौरान उनके घरों से एक लोडेड एके-47 राइफल, एक बंदूक, दो लोडेड देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, एक देसी थार्नेट (कार्बाइन जैसा बनावटी), एक रिवॉल्वर, 76 जिंदा कारतूस और पांच मैगजीन बरामद किए गए. साथ ही, तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए. इस मामले में पंकज राय और अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि उनके पास हथियार क्यों थे और उनका आपराधिक नेटवर्क क्या है. पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद ही सही चीजों की जानकारी मिल सकेगी.

इनपुट- आईएएनएस

