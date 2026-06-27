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बैठे रह गए बिहार कांग्रेस के नेता, भरत तिवारी के परिजन से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मुलाकात

Bharat Tiwari: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय शनिवार को बिलौटी गांव पहुंचे. अजय राय ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त किया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:35 PM IST
बैठे रह गए बिहार कांग्रेस के नेता, भरत तिवारी के परिजन से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मुलाकात
Image Credit: (Z News) यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात कीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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