/बैठे रह गए बिहार कांग्रेस के नेता, भरत तिवारी के परिजन से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने की मुलाकात

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भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा है. भरत भूषण तिवारी के मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज है. वहीं, भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करने बिहार समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से नेता और जाने माने लोग आ रहे हैं. इस बीच बिहार कांग्रेस के नेता भरत तिवारी के घर जाने की सोच ही रहें होंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय 27 जून, 2026 दिन शनिवार को भरत तिवारी के परिजनों से मिलने बिलौटी गांव पहुंचे गए.
दरअसल, भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के मामले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय शनिवार को बिलौटी गांव पहुंचे. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, अजय राय बिलौटी पहुंचे भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त किया.
बता दें कि 17 जून, 2026 में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बेलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया. पुलिस के अनुसार, भरत तिवारी ने हथियार लहराते हुए पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सोशल मीडिया पर धमकी दी थी. जब पुलिस उसे पकड़ने गई, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से उसकी मौत हो गई.
वहीं, स्थानीय लोग और भरत तिवारी के परिवार वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं. वह कह रहे हैं कि भरत तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर एक एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता था. वह फेसबुक लाइव के जरिए गांव के गरीबों की समस्याएं, भूमिहीनों के लिए मिट्टी-आवास की मांग और स्थानीय भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाता था.
रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार