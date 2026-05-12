आरा पहुंचे VIP प्रमुख मुकेश सहनी, गोठहुला के महायज्ञ में लिया हिस्सा, क्षेत्र की खुशहाली की प्रार्थना की

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज भोजपुर जिले के आरा पहुंचे. उन्होंने यहाँ आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान में शिरकत की और जनसभा को संबोधित करते हुए समाज के विकास के लिए शिक्षा और एकता का संदेश दिया.

मुकेश सहनी आरा के गोठहुला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्री जगत जननी जगदम्बा जी के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में भाग लिया. यह महायज्ञ 10 मई से शुरू होकर 15 मई तक चलेगा, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु और आम लोग हिस्सा ले रहे हैं. इस धार्मिक अवसर पर मुकेश सहनी ने भगवान की पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की.

महायज्ञ के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने शिक्षा के मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समाज के पिछड़ों, दलितों और वंचितों के हक के लिए लगातार संघर्ष कर रही है. उन्होंने आरक्षण की मांग को दोहराते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है. सहनी ने अफसोस जताते हुए कहा कि यदि उनके समाज को पहले ही आरक्षण मिल गया होता, तो आज स्थिति बहुत बेहतर होती और समाज काफी तरक्की कर चुका होता.

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मुकेश सहनी ने उपस्थित जनता, विशेषकर माता-पिता से अपने बेटे-बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने की भावुक अपील की. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह एकमात्र ताकत है, जिससे आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाया जा सकता है. उनके अनुसार, एक शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों को समझ सकता है और विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिना पढ़ाई के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता.

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पूर्व मंत्री ने गोठहुला गांव में सड़क की खराब स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी कोशिश होगी कि गांव में जल्द से जल्द पक्की सड़क का निर्माण हो ताकि लोगों का आवागमन सुलभ हो सके. उन्होंने लोगों से एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया. सभा में मौजूद समर्थकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके विचारों का स्वागत किया.