/क्या है PUCL केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जिसका भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सुनवाई में हुआ जिक्र

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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज (30 जून) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी को सलाह दी कि वे हाई कोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का औचित्य पूछा, जिस पर याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने 2014 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशानिर्देश का हवाला दिया. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आपको संबंधित हाई कोर्ट जाना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2014 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में जारी किए गए 16 मुख्य बिंदुओं को, जिनका जिक्र भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में किया गया.
1. खुफिया जानकारी की रिकॉर्डिंग (Record of Intelligence)
जब भी पुलिस को अपराधियों की गतिविधि या संभावित मुठभेड़ के बारे में कोई गुप्त या खुफिया सूचना मिलती है, तो उसे तुरंत केस डायरी में लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए.
2. एफआईआर (FIR) दर्ज करना
यदि खुफिया जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस की गोलीबारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो संबंधित पुलिस स्टेशन में तुरंत धारा 302 (अब BNS के तहत धारा 103) के तहत FIR दर्ज की जाएगी.
3. स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच
मुठभेड़ की जांच उस पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा नहीं की जाएगी जिसके कर्मी उस एनकाउंटर का हिस्सा थे. इसकी जांच किसी दूसरे थाने की टीम या CID जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाएगी.
4. मजिस्ट्रेट जांच
पुलिस एनकाउंटर में हुई हर मौत के मामले में धारा 176 CrPC (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत मजिस्ट्रेट स्तर की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी.
5. मानवाधिकार आयोग (NHRC) को सूचना
एनकाउंटर में हुई मौत की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC या संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी जानी चाहिए.
6. त्वरित चिकित्सा सहायता
यदि मुठभेड़ के दौरान कोई अपराधी या पुलिसकर्मी घायल होता है, तो उसे तुरंत बिना समय गंवाए नजदीकी चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा और डॉक्टर से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा.
7. सबूतों से छेड़छाड़ रोकना
एफआईआर दर्ज करने और उसे क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के पास भेजने में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि मामले में पारदर्शिता बनी रहे.
8. रिपोर्ट अदालत भेजना
मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने के बाद, उसकी रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से संबंधित क्षेत्रीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाना आवश्यक है.
9. परिजनों को तत्काल सूचना
मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति के रिश्तेदारों या परिजनों को उसकी मृत्यु की सूचना सबसे पहले और बिना किसी देरी के दी जाएगी.
10. छह-मासिक रिपोर्ट
सभी राज्यों के DGP को हर 6 महीने में मानवाधिकार आयोग को अपने राज्य में हुए सभी पुलिस एनकाउंटरों की एक विस्तृत लिखित रिपोर्ट भेजनी होगी.
11. त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई
यदि जांच में किसी पुलिस अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है या प्रक्रिया का उल्लंघन मिलता है, तो उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
12. कोर्ट में चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट
जांच पूरी होने के बाद, जांच एजेंसी द्वारा धारा 173 CrPC (अब BNSS) के तहत सक्षम अदालत में अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल की जाएगी.
13. वीरता पुरस्कारों पर रोक
जब तक एनकाउंटर की जांच पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाती और उसकी निष्पक्षता साबित नहीं हो जाती, तब तक संबंधित पुलिस अधिकारियों को कोई वीरता पुरस्कार (Gallantry Award) नहीं दिया जाएगा.
14. आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन पर रोक
पुरस्कारों की तरह ही, जांच लंबित रहने तक एनकाउंटर टीम में शामिल अधिकारियों को कोई समय से पहले पदोन्नति (आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन) नहीं दी जा सकती.
15. हथियार जमा करना और बैलिस्टिक जांच
मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए पुलिसकर्मियों के सभी हथियारों को तुरंत जांच के लिए जब्त किया जाएगा और उनका फोरेंसिक व बैलिस्टिक टेस्ट कराया जाएगा.
16. पीड़ित परिवार का कानूनी अधिकार
यदि पीड़ित परिवार जांच की प्रक्रिया या निष्पक्षता से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें अधिकार है कि वे मामले की शिकायत संबंधित जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में दर्ज करा सकें.