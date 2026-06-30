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क्या है PUCL केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जिसका भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सुनवाई में हुआ जिक्र

भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कीं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसके बजाय हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि एनकाउंटर से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस पहले ही जारी की जा चुकी हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 30, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:21 PM IST
क्या है PUCL केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जिसका भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सुनवाई में हुआ जिक्र
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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