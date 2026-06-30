/क्या है PUCL केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, जिसका भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सुनवाई में हुआ जिक्र

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आज (30 जून) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी को सलाह दी कि वे हाई कोर्ट जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का औचित्य पूछा, जिस पर याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने 2014 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशानिर्देश का हवाला दिया. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आपको संबंधित हाई कोर्ट जाना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2014 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में जारी किए गए 16 मुख्य बिंदुओं को, जिनका जिक्र भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में किया गया.