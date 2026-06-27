/भरत तिवारी एनकाउंटर में एसपी पर उठ रहे सवाल, कौन हैं भोजपुर के पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज?

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भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून, 2026 को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने इस समय सूबे की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है. वहीं, इस मामले में भोजपुर के एसपी पर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं. भरत तिवारी का परिवार एसपी पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहा है. चलिए जानते हैं कि कौन हैं भोजपुर के पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज?
कौन हैं भोजपुर के एसपी राज? जानिए
मिस्टर राज भोजपुर जिले के एसपी हैं. वह बिहार कैडर के अधिकारी हैं. मिस्टर राज भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के साल 2019 बैच के अधिकारी हैं. मिस्टर राज ने यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम के जरिए आईपीएस कैडर में अपना स्थान बनाया था. मिस्टर राज 16 दिसंबर, 2019 को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) किया है.
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 12 सितंबर, 2024 से मिस्टर राज भोजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) पद की कमान संभाली है. वहीं, अगर पढ़ाई की बात की जाए तो मिस्टर राज ने बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है. भोजपुर जिले के एसपी पद की कमान संभालने से पहले उन्होंने भागलपुर में सिटी एसपी के रूप में काम किया है.
बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने आरोप लगाया था कि भोजपुर पुलिस अधीक्षक उनको किनारे ले जाकर धमकी दिया. अब इस बात का भोजपुर पुलिस ने खंडन किया है और एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भारत तिवारी का भाई चंदन तिवारी खुद पुलिस अधीक्षक भोजपुर को किनारे चलने का इशारा करता है और उनको किनारे ले जाता है। इस दौरान चंदन तिवारी काफी देर तक बातचीत करते रहता है.
भोजपुर पुलिस ने खंडन किया है कि चंदन तिवारी को किसी तरह की कोई धमकी पुलिस अधीक्षक ने नहीं दी है. हमेशा से भोजपुर पुलिस निष्पक्ष रूप से उनके परिवार के साथ खड़ी है और जांच कर रही है. भोजपुर पुलिस ने यह भी अपील किया कि सोशल मीडिया पर इस तरह का जो भ्रामक समाचार चलाया जा रहा है, उसका भोजपुर पुलिस खंडन कर रही है. हालांकि, इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई भी वरीय पदाधिकारी बोलने को तैयार नहीं है.