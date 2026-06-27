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भरत तिवारी एनकाउंटर में एसपी पर उठ रहे सवाल, कौन हैं भोजपुर के पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज?

Who is Sp Mister Raj: मिस्टर राज भोजपुर जिले के एसपी हैं. वह बिहार कैडर के अधिकारी हैं. मिस्टर राज भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के साल 2019 बैच के अधिकारी हैं. मिस्टर राज ने यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम के जरिए आईपीएस कैडर में अपना स्थान बनाया था.

Written ByShailendra
Published: Jun 27, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:24 PM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर में एसपी पर उठ रहे सवाल, कौन हैं भोजपुर के पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज?
Image Credit: (Photo-AI)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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