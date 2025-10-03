Bihar Chunav 2025: आरा या बड़हरा, आखिर इन दोनों सीटों से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं पवन सिंह? जानें कारण

Pawan Singh Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. चुनावी तैयारियों को परखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी टीम के साथ आज (शुक्रवार, 03 अक्टूबर) पटना पहुंच रहे हैं. यहां वे चुनावी तैयारियों की समीक्षा के अलावा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ रिव्यू बैठक करेंगे. इसके बाद चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी. इस हलचल के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है और चर्चा है कि वह बीजेपी की टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. अब सियासी गलियारों में पवन सिंह की सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है. चर्चा है कि पवन सिंह ने आरा या बड़हरा सीट पर अपना दावा ठोका है.

जानकारी के मुताबिक, पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ही बीजेपी में वापसी की है. सूत्रों के मुताबिक, अगर बीजेपी में उनको एंट्री ना मिलती या टिकट देने से इनकार किया जाता तो वह राजद में भी जा सकते थे. ऐसे में बीजेपी के साथ-साथ एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है. लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए उनकी (पवन सिंह) सियासी ताकत देख चुका है. पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरकर एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी. भले ही वे हार गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज को तीसरे स्थान पर धकेलने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी. उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की जंग में एनडीए से कोइरी और राजपूत दोनों समाज के वोटर खफा हो गए थे. इसका महागठबंधन को फायदा मिला था. काराकाट में कुशवाहा हारे तो आरा में आरके सिंह और औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह को हार का सामना करना पड़ा था.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live Update: बिहार चुनाव की तैयारियां देखने आज पटना आ रहे हैं CEC ज्ञानेश कुमार, उधर महिलाओं को CM नीतीश ने दिया बड़ा गिफ्ट

Add Zee News as a Preferred Source

अब सवाल यह है कि पवन सिंह ने आखिर आरा या बड़हरा सीट को ही क्यों चुना गया है? दरअसल, पवन सिंह अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं. बता दें कि पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के जोकहरी गांव के रहने वाले हैं. उनका पैतृक घर बड़हरा विधानसभा सीट में आता है. दूसरी ओर उनका एक घर आरा शहर में भी है. इसके अलावा उन्होंने जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है. बता दें कि पवन सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं और इस क्षेत्र में राजपूत आबादी अच्छी खासी है. हालांकि, कोइरी और यादव वोटर्स किंगमेकर की भूमिका में रहता है. आरा बीजेपी का अभेद्य किला बन चुकी है. मौजूदा समय में यहां से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं. वहीं बड़हरा में बीजेपी ने 2020 में पहली बार जीत हासिल की थी. बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने राजद के सरोज यादव को हराया था. राघवेंद्र अब 75 का आंकड़ा क्रास कर चुके हैं, इसलिए उनका टिकट कट सकता है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!