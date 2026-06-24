/अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल

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भोजपुर के शाहपुर बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार का जनमानस उद्वेलित है और राजनीति गरमाई हुई है. आलम यह है कि एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने ही इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. हालांकि, मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं. अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से सवाल उठाया है कि अभी तक भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है?
रोहिणी आचार्य अपने एक्स पोस्ट में आगे लिखती हैं कि भरत तिवारी फर्जी मुठभेड़ मामले में न्यायिक जांच से त्वरित कुछ स्पष्ट उजागर नहीं होने वाला है. न्यायिक जांच की प्रक्रिया लंबी चलने की संभावना है और इस वजह से इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों का दोष साबित होने में काफी वक्त भी लगने वाला है. उनका कहना है कि मेरी राय में न्यायिक जांच का ये आदेश जनाक्रोश को ठंडा करने की सरकार की एक कवायद का हिस्सा है.
आगे वो लिखती हैं कि दलितों-वंचितों-शोषितों-पिछड़ों-हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकारों, उनकी सहूलियतों, उनकी समस्याओं के निवारण एवं समाधान के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवाने वाले भरत तिवारी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जमीन पर गंभीरता से संघर्ष कर रहे, आवाज उठा रहे लोगों के साथ-साथ सरकार से मेरा भी ये सीधा सवाल है कि भरत तिवारी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कहां है? क्यों अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है?
अब तक क्यूँ नहीं सार्वजनिक की गयी है भरत तिवारी की पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट ?
भरत तिवारी फर्जी मुठभेड़ मामले में सरकार के गठित न्यायिक जाँच से त्वरित कुछ स्पष्ट व् उजागर नहीं होने वाला है, न्यायिक जाँच की प्रक्रिया लंबी चलने की संभावना है और इस वजह से इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों… pic.twitter.com/RRZD2qCZj1
— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) June 24, 2026
रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाते हुए कहा, 'पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने में की जा रही देरी की आड़ में किसे बचाना चाह रही है हत्यारी सम्राट सरकार और पुलिस?' उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ीं कई याचिकाएं कई माननीय न्यायालयों/अदालतों में दायर हैं और याचिकाओं की कानूनी मजबूती के लिए पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट का होना निहायत ही जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि फर्जी मुठभेड़ में किस-किसकी संलिप्तता है, इसे उजागर करने के लिए भरत तिवारी के परिजन मृतक के मोबाइल फोन के डिटेल्स को भी सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रहे हैं.
रोहिणी आचार्य का कहना है कि मृतक का मोबाइल फ़ोन पुलिस के कब्जे में है, मगर इस बारे में सम्राट सरकार की पुलिस ने चुप्पी साध रखी है. परिजनों का स्पष्ट कहना है कि मोबाइल फ़ोन में फर्जी मुठभेड़ का आदेश देने वाले असली और बड़े गुनहगारों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य-सबूत और जानकारियां हैं. ऐसे में सहज ही सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी काली करतूत पर पर्दा डालने के मकसद से पुलिस की ओर से मोबाइल फोन, मोबाइल में मौजूद डेटा और वाट्सऐप चैट को नष्ट कर दिया गया है?