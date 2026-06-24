/अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल

भोजपुर के शाहपुर बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद बिहार का जनमानस ​उद्वेलित है और राजनीति गरमाई हुई है. आलम यह है कि एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने ही इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है और दो​षी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. हालांकि, मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं. अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से सवाल उठाया है कि अभी तक भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है?