Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bhojpur
  • /अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल

अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल

भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से बिहार का जनमानस आक्रोशित है. राजनीतिक दल भी इस एनकाउंटर को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. और तो और एनडीए के घटक दल इसको लेकर दोफाड़ हो गए हैं.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 24, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:16 PM IST
अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई है भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल
Image Credit: रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल (AI Image)

About the Author

Sunil MIshra

Sunil MIshra

.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेतिया जीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पत्रकारों का मोबाइल, गले की चेन और अंगूठी लूटी
Bettiah GMCH1 hr ago
2
Saharsa news1 hr ago
3
Nalanda News1 hr ago
4
Bihar politics2 hrs ago
5
Akash Deep Wedding3 hrs ago