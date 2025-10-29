भोजपुर में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले- 'बिहार में NDA की लहर, सरकार बननी तय'

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान तेज़ होता जा रहा है. एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सियासी जंग चरम पर है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया. झाऊआ मैदान में हुई इस सभा में भारी भीड़ उमड़ी. लोग सुबह से ही मैदान में योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जुटने लगे थे.

योगी आदित्यनाथ शाहपुर से एनडीए समर्थित उम्मीदवार राकेश ओझा के पक्ष में मतदाताओं से समर्थन की अपील करने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का है. योगी ने कहा कि राकेश ओझा जैसे ईमानदार और विकासशील सोच वाले उम्मीदवार को जिताना शाहपुर की जनता का कर्तव्य है, ताकि क्षेत्र में विकास की गंगा बहती रहे.

अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे बिहार में इस बार एनडीए की लहर चल रही है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब वह विकास की राजनीति के साथ ही जाएगी. योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने नई दिशा पकड़ी है और अब इस रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो लोग पहले बिहार की सत्ता में थे, उन्होंने राज्य को सिर्फ अंधेरे में रखा. उन्होंने कहा, “राजद और कांग्रेस के कार्यकाल में बिहार पिछड़ गया था. भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन ही उनकी पहचान बन गई थी.” योगी ने जनता को याद दिलाया कि आज जो विकास दिख रहा है, वह एनडीए की सरकार की वजह से ही संभव हुआ है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार में आज जो काम हो रहे हैं, वे पंद्रह साल पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पिछली सरकारों ने जनता को सिर्फ वादों में उलझाए रखा. उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है. योगी ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं, वे अब जमीन पर उतर रही हैं.

योगी आदित्यनाथ ने मंच से जनता से भावनात्मक अपील की. उन्होंने कहा, “भाइयों और बहनों, किसी के बहकावे में मत आइए. यह चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है. एनडीए को वोट दीजिए और विकास की सरकार बनाने में मदद कीजिए.” उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सपना एनडीए ही पूरा करेगा.

ये भी पढ़ें- 'मेड इन चाइना नहीं मेड इन बिहार होना चाहिए...', मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!